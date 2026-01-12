Colombia

Experto detalló las alertas que aparecieron en el panel de la aeronave de Yeison Jiménez antes del accidente en Paipa

Un especialista en aviación explicó a Infobae Colombia las advertencias técnicas que aparecieron en el panel de la aeronave minutos antes del siniestro que dejó seis fallecidos, mientras las investigaciones oficiales continúan

La alerta técnica 'BAD PRB'
La alerta técnica 'BAD PRB' advirtió una falla en la sonda de Temperatura Verdadera del aire antes del despegue, crucial para la seguridad del vuelo - crédito composición fotográfica -

La muerte de Yeison Jiménez, uno de los más reconocidos exponentes de la música popular en Colombia, junto a parte de su equipo de trabajo, en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, sigue generando interrogantes.

Cuando se cumplen poco más de 24 horas del siniestro, las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial sobre las causas del hecho. Sin embargo, en diálogo con Infobae Colombia, un experto en aviación, identificado con el callsign "Booster", explicó el significado de las alertas técnicas que aparecieron en el panel de la avioneta minutos antes del despegue.

Las imágenes de los instrumentos, grabadas por uno de los ocupantes y difundidas en redes sociales, muestran mensajes de advertencia que, según especialistas, configuran un escenario de alto riesgo en aviación.

Las grabaciones difundidas muestran mensajes de advertencia en el panel y datos sobre la potencia del motor que, según especialistas, representaban un riesgo considerable para la realización del vuelo - crédito @waisman_mora/Instagram

Qué significan las alertas “BAD PRB” en el panel

De acuerdo con Booster, la alerta “BAD PRB” indica una falla en la sonda de Temperatura Verdadera del aire, un componente esencial para que el sistema de vuelo calcule la altitud y la velocidad de sustentación necesarias para el despegue.

“Los aviones dependen de sensores externos llamados Tubos Pitot para medir la velocidad y de Sondas de Ángulo de Ataque. Estos sensores ofrecen datos críticos para calcular la posición respecto al viento, la altitud y la velocidad”, explicó el especialista en declaraciones recogidas por este medio.

El experto añadió que cuando surge la alerta PRB, es probable que el sensor se haya congelado o esté enviando datos erróneos. En estos casos, los pilotos deben consultar la Lista de Equipo Mínimo (Minimum Equipment List, MEL), que especifica los componentes indispensables para el vuelo seguro.

Los avisos en los instrumentos
Los avisos en los instrumentos de la avioneta indicaban ausencia de potencia en el motor justo antes del despegue, aumentando el riesgo del accidente - crédito @waisman_mora/Instagram

Booster aclaró que “los sistemas de sensores de datos de aire son ítems de ‘No-Go’. Si no funcionan al 100%, el despegue se aborta legalmente”. Con base en este análisis, la presencia de la alerta BAD PRB obligaba a cancelar la maniobra.

El especialista detalló que despegar con una falla activa en este sistema pone en riesgo la vida de los ocupantes. “En resumen, no se despega porque sin datos precisos de aire, el avión no sabía a qué velocidad va ni a qué altura está, convirtiendo el vuelo en una situación que es extremadamente peligrosa. Fue lo que sucedió en este caso”, explicó Booster.

Las imágenes analizadas por el conocedor mostraron, además, que las agujas de los instrumentos indicaban ausencia de potencia en el motor al momento previo al despegue, lo que convertía cualquier intento de vuelo en una acción de alto riesgo. El experto fue enfático.

Un video compartido por el fotógrafo de Yeison Jiménez también evidenciaron que, instantes antes del accidente, el piloto utilizaba su teléfono celular, un elemento que ahora forma parte de la investigación de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación en Boyacá asumió el caso para determinar las causas exactas del siniestro.

El piloto de la aeronave
El piloto de la aeronave utilizó su teléfono celular instantes antes del accidente, un hecho que es analizado por las autoridades en la investigación - crédito @waisman_mora/Instagram

El ‘Stall’, posible causa técnica del accidente

Uno de los conceptos técnicos que cobró relevancia en la investigación es el Stall o pérdida de sustentación, un fenómeno que implica que el avión deja de generar la fuerza ascendente necesaria para volar, pese a que el motor continúe en funcionamiento.

Booster explicó a Infobae Colombia que la aeronave Piper Aircraft PA-31-310 Panther Navajo con matrícula N325FA requería alcanzar entre 100 y 120 nudos para un despegue seguro. “No se elevaron lo suficiente, siguieron derecho y explotó”, afirmó el especialista, aludiendo a la secuencia observada en los videos.

El Stall ocurre cuando el ángulo del ala respecto al aire supera el nivel crítico, provocando que el flujo se vuelva turbulento y la sustentación se pierda abruptamente. Booster señaló que la pérdida de sustentación puede presentarse a causa de errores de pilotaje, fallas técnicas, falta de potencia o combustible, en particular durante el despegue o el ascenso inicial, fases críticas por el escaso margen de maniobra.

Esta es la aeronave en
Esta es la aeronave en la que viajaba el artista de música popular - crédito (@YeisonJimenez/Instagram/Suministrada a Infobae)

Factores que inciden en la pérdida de sustentación

El experto consultado enumeró otros elementos que pueden favorecer la entrada en pérdida: el balance de peso, el centro de gravedad mal ubicado, la sobrecarga, el Windshear (cambios repentinos en la dirección del viento) y la presencia de hielo en las alas, que altera su forma y dificulta el flujo de aire.

Además, Booster detalló que los pilotos previenen esta situación manteniendo velocidades por encima de la velocidad mínima de pérdida, usando un margen del 30% y empleando correctamente los ‘flaps’ para aumentar la sustentación a bajas velocidades.

Por ahora, la Fiscalía y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) activaron un equipo especializado para dar con las causas del siniestro y será la entidad la encargada de determinar y dar un dictamen concluyente.

