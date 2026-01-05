Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ryan Castro, Kapo y Gangsta. Quizás por esto es que LA VILLA debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La nueva producción de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se vende como pan caliente. Pasa del puesto 3 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. top diesel

Beéle

El sencillo más reciente de Beéle ya se vislumbra como un nuevo clásico. top diesel entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. no tiene sentido

Beéle

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada no tiene sentido, debute en el cuarto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. Moscow Mule

Bad Bunny

Con una diferencia positiva de 3, Moscow Mule de Bad Bunny sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se ubica en la sexta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 9. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

7. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó de Bad Bunny se mantiene en séptimo lugar.

8. PERRO NEGRO

Bad Bunny y Feid

Lo más nuevo de Bad Bunny y Feid, PERRO NEGRO, entra directamente al octavo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

9. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

El que fuera un exitazo de Grupo Firme va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

10. quédate

Beéle

quédate se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.