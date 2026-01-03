Por captura de Nicolás Maduro, Paloma Valencia calificó a Gustavo Petro e Iván Cepeda como “cómplices” del régimen venezolano

Petro reaccionó a los pocos minutos durante la madrugada del sábado 3 de enero luego de que se confirmó la ofensiva militar estadounidense en territorio venezolano - créditos Lina Gasca y Camila Díaz / Colprensa | Alexa Rochi / Presidencia de la República

Siguen conociéndose reacciones en Colombia luego de lo que fue el anuncio la madrugada del sábado 3 de enero de 2025 por parte del Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, en el que se confirmó la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Debido a lo que fue calificado por la administración norteamericana como un “ataque a gran escala” en dos bases militares en La Carlota y Fuerte Tiuna, además del punto central de la operación: Caracas, de donde fue sacado Maduro.

Debido a la reacción del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda (coalición del Pacto Histórico), la también aspirante y congresista Paloma Valencia (partido Centro Democrático) le respondió de manera vehemente por defender al régimen de Venezuela por medio de un mensaje en su cuenta de X.

“Ahora hablan de la violación de los principios de la Carta de la ONU, cuando abiertamente Maduro se robó las elecciones y violó el derecho a la autodeterminación de los pueblos”, inició el mensaje que Valencia publicó pasadas las 5:40 a. m., y poco más de una hora después del mensaje de Cepeda.

Paloma Valencia le respondió a Iván Cepeda por el respaldo que le dio al presidente Petro, y los calificó como "cómplices" del régimen de Nicolás Maduro - crédito @PalomaValenciaL/X

“Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional”, señaló el congresista en su publicación a través de la misma red social.

En su arremetida contra Cepeda, Valencia también destacó: “Consideraron ir a la posesión y enviaron un delegado. Nada dijeron frente a los presos políticos (ni siquiera los colombianos) lo cual violaba el respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Al final de su mensaje, la precandidata presidencial calificó a Cepeda y el Gobierno Petro como “cómplices”: “Cuando Maduro manipulaba el orden constitucional para perpetuarse en el poder”, concluyó.

Precandidato Iván Cepeda sobre ataque de EE. UU. a Venezuela - crédito @IvanCepedaCast/X

En el mismo mensaje que dejó el senador, agregó: “Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional”.

Al final, el precandidato le dio su pleno “respaldo” al “llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y a preservar la paz de la región”.