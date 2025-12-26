Colombia

Euro: cotización de cierre hoy 26 de diciembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 4.381,37 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,95% comparado con la cotización de la jornada previa de 4.423,30 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro acumula una bajada 2,25%; aunque en términos interanuales aún acumula un incremento del 4,02%.

Analizando este dato con el de días anteriores, dio la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó un ascenso del 0,2%, mostrando que no es capaz de fijar una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días fue de 9,15%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (15,53%), así que su cotización está presentando menos alteraciones de lo habitual en fechas recientes.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Gobierno Petro inscribió el comité promotor de la polémica asamblea nacional constituyente: busca “desbloquear” reformas

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hizo la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil

Gobierno Petro inscribió el comité

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente a través de estas historias

Top de películas imprescindibles para

Dólar: cotización de cierre hoy 26 de diciembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Resultados Sinuano Día 26 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 26 de

Petro se fue contra Cathy Juvinao por criticar su decisión de no financiar las becas de Colfuturo: “⁠¡Hermanita por Dios!; cómo se le ocurre”

El primer mandatario sostuvo que el 74% de los recursos ha sido destinado a personas de estratos 4, 5 y 6, y los dos últimos concentran el 41% del total, pese a ser minoría

Petro se fue contra Cathy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Top de películas imprescindibles para

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Un ciudadano del común en el Área 51, así fue la caótica experiencia del colombiano

Cony Camelo reveló que recibió amenazas de muerte tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’: “La gente cree que la televisión es real”

Variel Sánchez reveló que estuvo a punto de ahogarse durante el rodaje de ‘El Paseo 8′: “Una experiencia horrible”

Karina García respondió a críticas por video con Westcol donde supuestamente consume drogas: “Es malo, no lo hagan”

Deportes

Estas serán las competencias deportivas

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

Prensa internacional se rinde a los pies de Luis Díaz por año futbolístico en el Liverpool y Bayern Múnich: “Ha estado muy bien”

Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2025: así se movió la bolsa de jugadores del fútbol colombiano el 24 de diciembre