Mr. Taxes contestó a Gustavo Petro por regaño público a Ministerio de Transporte: “El cambio no se logra victimizándose”

La discusión sobre qué proyectos viales deben avanzar primero en Colombia cobró relevancia después de que el presidente Gustavo Petro señalara que la vía del Catatumbo, cuyo desarrollo pidió priorizar desde su gobierno, aún no ha sido tratada como prioridad por el Ministerio de Transporte, de acuerdo con las palabras del primer mandatario del país. Petro resaltó el valor estratégico de esta carretera para la región, especialmente por su impacto en iniciativas de reemplazo de cultivos ilícitos.

Las declaraciones de Gustavo Petro recibieron atención y provocaron diversas respuestas. Entre quienes reaccionaron estuvo Luis Carlos Reyes, exfuncionario del actual Gobierno y conocido en redes sociales como Mr. Taxes. A través de su cuenta en X, Reyes se dirigió al presidente con este mensaje: “El cambio no se logra victimizándose”.

En una intervención realizada durante un acto oficial en Nariño, Gustavo Petro manifestó su inconformidad ante el incumplimiento de la instrucción sobre la vía del Catatumbo.

El mandatario comentó: “A mí me pasó porque yo dije la carretera del Catatumbo es una prioridad, porque cómo así que la segunda o tercera zona cocaínera del mundo y no hay carretera. Cómo va cualquier producto que quiera venir hacia el centro del país o hacia el mar, no hacia Maracaibo, porque Maracaibo sí queda más cerca, y no hay carretera, son 12 horas de carretera”.

A lo anterior agregó lo siguiente: “Entonces esos campesinos dicen, yo sí quiero sustituir estos cultivos de hoja de coca, Petro, pero hay que hacer la carretera porque ¿de dónde sale el otro? Llevo tres años y en el Ministerio de Transporte no aparece en primer lugar y como prioridad la carretera. ¿Qué pasó allí? Y lo comento para que ustedes vayan entendiendo un poco este asunto de Colombia”, enfatizó Petro.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, respondió al reclamo público del presidente Gustavo Petro señalando que, si bien el mandatario es la máxima autoridad sobre los funcionarios, la falta de avance en la priorización de la carretera del Catatumbo podría no deberse a sabotaje deliberado sino a problemas de gestión dentro del Gobierno.

Además, Reyes enfatizó que el verdadero cambio institucional se consigue mediante liderazgo, no adoptando una postura de victimización.

“El presidente @petrogustavo es el jefe de los funcionarios. Si después de tres años no están haciendo lo que él ha pedido, no necesariamente es saboteo, sino que quizá sea mala gerencia. El cambio no se logra victimizándose sino con liderazgo (sic)”, escribió el exfuncionario público de la administración de Gustavo Petro por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

No es la única vez en los últimos días que Reyes responde públicamente a Gustavo Petro. Tras las recientes acusaciones del presidente sobre la presencia de redes criminales en la Dian, el exdirector de la entidad y exministro Luis Carlos Reyes publicó una serie de sugerencias para enfrentar esta situación. Las propuestas de Reyes, centradas en una renovación del gabinete, apuntan a que este cambio bastaría para combatir las economías ilegales y reducir la corrupción estatal.

Reyes fue directo al argumentar que, para erradicar las mafias dentro del sector público, resulta imprescindible relevar a funcionarios específicos del Ejecutivo. Por medio de su cuenta en X, señaló: “Presidente, para sacar a las economías ilícitas del Estado, es clave pedir ya mismo la renuncia de Armando Benedetti, sacar a Roy Barreras del Frente Amplio, condenar la complicidad de Ricardo Bonilla en los hechos por los cuales hoy va a la cárcel, y solicitar a la Fiscalía que investigue a fondo a Andrea Ramírez”.

Sostuvo que la red política vinculada al contrabando y al lavado de dinero aún opera tanto en el Ministerio de Hacienda como en las comisiones económicas del Congreso. Destacó la necesidad de una reforma de fondo en la administración pública. Realizó esta observación en un contexto donde la confianza en el Gobierno enfrenta una crisis severa.