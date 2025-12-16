Colombia

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Aunque no pudieron viajar a Ibagué, la creadora de contenido y el empresario demuestran que la emoción por el Deportes Tolima se vive igual de intensa desde casa, entre anécdotas y rituales de pareja

Issa Vásquez y Juan Javier
Issa Vásquez y Juan Javier viven la final del Deportes Tolima desde Medellín con toda la pasión futbolera -Crédito Instagram @issavasquez_

La final del segundo semestre de la Liga colombiana entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla no solo se vive con intensidad en los estadios y las calles de Ibagué, también en los hogares de los hinchas que, por distintas razones, deben seguir el partido a la distancia.

Ese es el caso de la creadora de contenido Issa Vásquez, la cual a través de sus redes sociales compartió cómo está viviendo la fiebre futbolera desde Medellín, ciudad en la que reside actualmente junto al empresario Juan Javier Guzmán, reconocido seguidor del conjunto pijao.

En medio de preguntas constantes de sus seguidores sobre el ambiente previo al encuentro, Issa explicó que en su casa el tema del partido se maneja con cautela.

Amor, me han preguntado mucho por tus declaraciones ante el Tolima y el Junior. Yo he dicho que es un tema delicado de hablar”, comentó la creadora, dando paso a la respuesta de su pareja, quien dejó claro que su optimismo se sostiene en la fe y en experiencias pasadas que lo marcaron como hincha del fútbol.

Issa Vásquez confiesa cómo se vive la tensión de la final Deportes Tolima vs. Junior en su hogar - crédito @issavasquez/IG

“Es un tema de fe, que es lo último que se pierde. Todo puede pasar. Yo ya viví una remontada histórica con Colombia en el Metropolitano, cuando le remontó el 3-0 a Chile en 45 minutos. Entonces, en 90 minutos…”, expresó Juan Javier, dejando abierta la posibilidad de una noche histórica para el Deportes Tolima.

Issa complementó el ambiente que se vive puertas adentro con una frase que resumió la tensión previa al pitazo inicial.

Todo puede pasar, mijos. Es un tema delicado en esta casa, se siente la tensión. Juan Javier no habla de otra cosa y bueno, con la fe intacta, ¿sí o no?”, aseguró la influenciadora ibaguereña.

Los motivos por los que no viajaron a Ibagué a ver el partido en vivo

Ante la insistencia de sus seguidores por saber si asistirían al estadio para vivir el partido en vivo, la creadora de contenido fue clara al explicar que, aunque lo intentaron, no les fue posible viajar.

Hicimos de todo para poder ir, DE TODO, pero tenemos la despedida de año de la empresa y otros compromisos de trabajo que no nos dejaron ir”, aseguró Vásquez.

La final del Tolima y
La final del Tolima y Junior se siente fuerte en Medellín por parte de Issa Vásquez y Juan Javier - crédito @issavasquez/IG

Sin embargo, dejó claro que la distancia no disminuirá la pasión por el equipo: “Pero en esta casa solo es Tolima”, afirmó, anticipando que la noche estará completamente dedicada a seguir la final desde Medellín.

La historia que marcó su relación con Juan Javier y Deportes Tolima

Para quienes dudaban del nivel de compromiso futbolero de su pareja, Issa decidió compartir una anécdota personal que, según ella, explica mejor que cualquier palabra el amor de Juan Javier por el Deportes Tolima.

Les voy a contar una mini historia para que ustedes entiendan el amor por Tolima”, comenzó relatando. “Hace catorce años, cuando Juan Javier y yo empezábamos a salir, nuestra primera cita, oigan, primera cita, llega este hombre fue por mí y, ojo, yo me fui de sandalias romanas… esas sandalias con una flor en la mitad”, recordó entre risas.

La creadora de contenido detalló que ese día salió en short y blusa, sin imaginar que el plan no sería una cena o una salida convencional.

Me monté al carro y Juan Javier me vio así y aun así no cambió el plan. Y este hombre me ha llevado al estadio en esa pinta”, reveló la influenciadora.

La divertida anécdota de Issa Vásquez sobre su primera cita futbolera con Juan Javier y el amor por el Deportes Tolima - crédito @issavasquez/IG

Según Issa, ese fue el inicio de una tradición que se ha mantenido intacta con los años porque “desde ese día, pues nunca hemos faltado a un partido”, concluyó, dejando claro que el fútbol no solo ha sido una pasión deportiva en su relación, también un vínculo que los ha acompañado desde el comienzo.

Mientras el país se prepara para una noche decisiva en la Liga colombiana, Issa Vásquez y Juan Javier vivirán la final con la misma intensidad, aunque lejos del estadio, reafirmando que el amor por los colores también se siente desde casa.

