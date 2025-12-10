Gustavo Petro pidió una amnistía general y un gobierno de transición en Venezuela: “No extender la cárcel”

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Nicolas Maduro, líder del régimen chavista en Venezuela - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación política en Venezuela, en el contexto de las tensiones con Estados Unidos.

El mandatario colombiano, a través de su cuenta de X, cuestionó la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, motivo por el cual señaló que debe una transición del poder en el vecino país.

“El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes (sic)”, expresó Gustavo Petro.

El jefe de Estado afirmó que para superar la crisis política en Venezuela se debe impulsar una amnistía general, no recurrir a detenciones ni aumentar el número de cárceles.

Además, recordó que los pueblos europeos vencieron a Adolf Hitler mediante “un gran pacto político y social” que, según Gustavo Petro, permitió obtener beneficios en “seguridad social” y “mejores salarios”.

“Es una amnistía general no extender la cárcel. Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran Pacto político y social que hizo que los trabajadores participarán de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra (sic)“, afirmó Gustavo Petro.

Gustavo Petro señaló en su publicación que llegó la hora que en Venezuela haya un “gobierno de transición” - crédito X

Y agregó: “Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EE. UU., de la Unión Soviética y de las resistencias europeas las que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa (sic)”.

El presidente Gustavo Petro señaló en su publicación que llegó la hora que en Venezuela haya un “gobierno de transición”, que debe tener la inclusión de todos los venezolanos.

“Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro puntualizó en su publicación que Venezuela no debe “ser invadida” por fuerzas extranjeras. Aseguró que se defiende con democracia y soberanía.

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía (sic)”, señaló Gustavo Petro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro ya había rechazado una posible intervención militar en Venezuela.

“Un desmantelamiento violento del estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. El escenario de la actual Libia y el Medio Oriente será más próximo”, advirtió el mandatario colombiano en su red social X.

El jefe de Estado también cuestionó la idea de una intervención “quirúrgica” similar a la de Panamá, recordando que “en Panamá hubo miles de muertos” y que actualmente existen “miles de hombres armados a lado y lado de la frontera” con intereses en el control de territorios y economías ilícitas, incluidas porciones de la economía petrolera.

“Las economías ilícitas pueden mantener grupos armados y hasta ejércitos tan fuertes como para fragmentar el territorio y el estado, no solo en Venezuela sino en la misma Colombia”, añadió.

Frente a estos escenarios, Petro reiteró su rechazo a cualquier solución que no pase por el diálogo y que implique la imposición de un sector sobre otro. “Por eso me opongo a salidas que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de un sector sobre el exterminio del otro”, afirmó.

Gustavo Petro alertó que una acción militar podría fortalecer a grupos armados y fragmentar la región, insistiendo en la necesidad de soluciones negociadas y rechazando salidas violentas o excluyentes - crédito X

El presidente colombiano evocó la lección de la guerra civil liberal-conservadora en Colombia, subrayando que “las políticas de exclusión y de abolición violenta de la diferencia, no sirven para nada. Después de 300.000 asesinados en Colombia, hubo diálogo y un gobierno compartido que al menos supo terminar una violencia”.