Colombia

Gustavo Petro pidió una amnistía general y un gobierno de transición en Venezuela: “No extender la cárcel”

El presidente colombiano rechazó la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos en territorio venezolano

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Nicolas Maduro, líder del régimen chavista en Venezuela - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación política en Venezuela, en el contexto de las tensiones con Estados Unidos.

El mandatario colombiano, a través de su cuenta de X, cuestionó la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, motivo por el cual señaló que debe una transición del poder en el vecino país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes (sic)”, expresó Gustavo Petro.

El jefe de Estado afirmó que para superar la crisis política en Venezuela se debe impulsar una amnistía general, no recurrir a detenciones ni aumentar el número de cárceles.

Además, recordó que los pueblos europeos vencieron a Adolf Hitler mediante “un gran pacto político y social” que, según Gustavo Petro, permitió obtener beneficios en “seguridad social” y “mejores salarios”.

“Es una amnistía general no extender la cárcel. Los pueblos europeos le ganaron a la gran invasión de Hitler con un gran Pacto político y social que hizo que los trabajadores participarán de las ganancias, tuvieran seguridad social y mejores salarios después de la guerra (sic)“, afirmó Gustavo Petro.

Gustavo Petro señaló en su
Gustavo Petro señaló en su publicación que llegó la hora que en Venezuela haya un “gobierno de transición” - crédito X

Y agregó: “Fueron los trabajadores armados en ejércitos de EE. UU., de la Unión Soviética y de las resistencias europeas las que le ganaron la guerra a Hitler, y lo hicieron porque sabían que habría una sociedad más democrática en Europa (sic)”.

El presidente Gustavo Petro señaló en su publicación que llegó la hora que en Venezuela haya un “gobierno de transición”, que debe tener la inclusión de todos los venezolanos.

Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro puntualizó en su publicación que Venezuela no debe “ser invadida” por fuerzas extranjeras. Aseguró que se defiende con democracia y soberanía.

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros no por retóricas vacías no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía (sic)”, señaló Gustavo Petro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro ya había rechazado una posible intervención militar en Venezuela.

“Un desmantelamiento violento del estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. El escenario de la actual Libia y el Medio Oriente será más próximo”, advirtió el mandatario colombiano en su red social X.

El jefe de Estado también cuestionó la idea de una intervención “quirúrgica” similar a la de Panamá, recordando que “en Panamá hubo miles de muertos” y que actualmente existen “miles de hombres armados a lado y lado de la frontera” con intereses en el control de territorios y economías ilícitas, incluidas porciones de la economía petrolera.

“Las economías ilícitas pueden mantener grupos armados y hasta ejércitos tan fuertes como para fragmentar el territorio y el estado, no solo en Venezuela sino en la misma Colombia”, añadió.

Frente a estos escenarios, Petro reiteró su rechazo a cualquier solución que no pase por el diálogo y que implique la imposición de un sector sobre otro. “Por eso me opongo a salidas que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de un sector sobre el exterminio del otro”, afirmó.

Gustavo Petro alertó que una
Gustavo Petro alertó que una acción militar podría fortalecer a grupos armados y fragmentar la región, insistiendo en la necesidad de soluciones negociadas y rechazando salidas violentas o excluyentes - crédito X

El presidente colombiano evocó la lección de la guerra civil liberal-conservadora en Colombia, subrayando que “las políticas de exclusión y de abolición violenta de la diferencia, no sirven para nada. Después de 300.000 asesinados en Colombia, hubo diálogo y un gobierno compartido que al menos supo terminar una violencia”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosAmnistía generalColombia-Noticias

Más Noticias

Beéle se corona con el video más visto del año en YouTube y Vevo: Karol G también aparece en el ranking global

Se reveló la lista global de los videos musicales más vistos del año, en la que los dos colombianos se destacan al lado de figuras como Jennie, Lady Gaga, Rauw Alejandro y Sabrina Carpenter

Beéle se corona con el

JEP dará a conocer la sentencia contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía por falsos positivos en Cesar: ya hay fecha del juicio

La magistratura anunciará la decisión definitiva tras meses de deliberación sobre la presunta responsabilidad del exoficial en crímenes cometidos por el Batallón de Artillería No. 2 La Popa

JEP dará a conocer la

Gustavo Petro afirmó que cadáveres encontrados en costas guajiras son de lancheros del Caribe y acusó a la Fiscalía de “no hacer la labor”: “Son asesinatos”

Petro a exigió una intervención urgente del CTI y cuestionó la demora de la Fiscalía en la identificación de las víctimas

Gustavo Petro afirmó que cadáveres

Uribe calificó de utópica la consulta que propuso con Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo: “Me preocupa que no se logre”

El exmandatario colombiano aclaró que la búsqueda de una alianza más amplia continuará para las elecciones presidenciales de 2026

Uribe calificó de utópica la

Dos madres se encerraron en una de las sedes de la Nueva EPS en Neiva exigiendo la entrega de medicamentos para sus hijos

La salud de los hijos de ambas mujeres es delicada, ya que dependen de un tratamiento continuo y especializado para evitar complicaciones graves

Dos madres se encerraron en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habló mamá de la patrullera

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió en contra

Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

Así fue la particular forma en la que los famosos reaccionaron al temblor en Colombia de la madrugada del 10 de diciembre: “La próxima sácame de la casa”

Beéle se corona con el video más visto del año en YouTube y Vevo: Karol G también aparece en el ranking global

Diva Jessurum aseguró que la Virgen de Guadalupe se le apareció y mostró las pruebas: “Le tomé fotos y hasta hice video”

Estos son los personajes que entrarían por petición directa de El Jefe a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Lionel Messi recibió el premio

Lionel Messi recibió el premio a mejor jugador de la MLS en 2025, galardón que fue inaugurado por el ‘Pibe’ Valderrama en 1996

Jhon Arias habló de las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico”

Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó

Luis Díaz es recordado en medio de la crisis entre Liverpool y el egipcio Mohamed Salah: “Lo hizo de una manera increíble”