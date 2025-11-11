Colombia

Ejército Nacional reveló los primeros resultados del bombardeo contra hombres de alias Iván Mordisco en Guaviare: habría más de 10 muertos

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, sostuvo que la operación militar está orientada a contrarrestar la influencia de los grupos armados ilegales en el departamento

Ejército Nacional reveló los primeros resultados del bombardeo contra hombres de alias Iván Mordisco - crédito Ernesto Guzmán/EFE | Germán Arenas/Colprensa

El despliegue de una operación militar de gran envergadura en el departamento del Guaviare marcó un nuevo capítulo en la lucha contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

Bajo estrictos códigos secretos, las Fuerzas Militares ejecutaron una acción combinada que incluyó bombardeos y una intervención terrestre, dirigida específicamente contra el denominado frente primero de las extintas Farc en la zona de San Lucas, próxima a Calamar.

El presidente Petro ordenó un bombardeo en el Guaviare para desarticular el frente de Iván Mordisco - crédito @Petrogustavo/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de X: “Ofensiva militar contra ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”.

El despliegue militar se produce en un contexto de creciente tensión en la región, donde la presencia de los grupos comandados por alias Iván Mordisco y alias Calarcá generó una disputa territorial persistente. Esta confrontación desencadenó enfrentamientos continuos, situando a la población civil en una posición de vulnerabilidad frente a delitos como extorsiones, homicidios y secuestros.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, sostuvo que la operación militar está orientada a contrarrestar la influencia de los grupos armados ilegales en el departamento - crédito Reuters

Aunque las cifras exactas sobre el número de víctimas mortales aún no han sido confirmadas, fuentes militares informaron a Semana que el saldo superaría las 12 personas fallecidas. Además, se reportó la recuperación de varios menores de edad y la entrega voluntaria de otros individuos a las autoridades, lo que añade un matiz humanitario a la operación.

En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizó sus redes sociales para informar sobre el desarrollo de la operación y los objetivos trazados por la actual administración para contrarrestar la influencia de los grupos armados ilegales en el departamento.

“Nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco, que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento. Operación en evolución”, afirmó Sánchez.

La región del Guaviare permanece bajo presión constante debido a la actividad de estos grupos armados, cuya rivalidad intensificó la inseguridad y el sufrimiento de la población local. La intervención militar, que aún se encuentra en curso, representa un intento decidido del Gobierno colombiano por restablecer el control estatal y frenar la expansión de las disidencias armadas en una de las zonas más afectadas por la violencia y el narcotráfico.

Otro golpe a las disidencias de las Farc

Poderoso cabecilla de disidencias de las Farc fue capturado en Santander - crédito Policía Nacional

Las autoridades capturaron a Marlon Franco Albernia, conocido como alias JJ Guaracas en el municipio de Cimitarra, Santander. El hombre fue identificado como el líder de la compañía de la estructura 33 de las disidencias de las Farc. Según los reportes oficiales, este individuo permanecía oculto en la zona y es considerado de alta peligrosidad debido a su extenso historial delictivo y a la cantidad de anotaciones judiciales en su contra. Se calcula que ha estado vinculado a actividades criminales en grupos armados ilegales durante más de 15 años.

Entre los delitos que se le atribuyen figuran secuestros, extorsiones, homicidios selectivos y desplazamientos forzados, cometidos principalmente en municipios de Norte de Santander como Tibú, El Tarra, Ocaña y Sardinata. Las autoridades subrayaron la gravedad de estos hechos y la influencia que ejercía en la dinámica de violencia de la región.

Un aspecto que generó inquietud es la confirmación, por parte del coronel Néstor Arévalo, de la presencia activa de estos grupos en el sur de Santander, especialmente entre Cimitarra y Landázuri. El oficial señaló que esta presencia debe ser erradicada, desmintiendo así la percepción de ausencia de injerencia de organizaciones armadas en el departamento. “Sí existe una presencia que debe ser erradicada en el sur del departamento, entre Cimitarra y Landázuri”, afirmó el coronel Arévalo.

