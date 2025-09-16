William Dau, exalcalde de Cartagena, lanzó fuerte advertencia a Petro por listas al Senado del Pacto Histórico: Gustavo Bolívar respaldó la petición

El precandidato presidencial expresó su apoyo a la petición de William Dau, criticando la falta de apertura en el partido y alertando sobre posibles consecuencias políticas para la coalición de Gobierno - crédito Colprensa/Infobae

Con la cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en Colombia, los principales actores políticos intensifican definiciones y acuerdos.

Los nombres que suenan para la presidencia y los eventuales entendimientos entre partidos marcan el inicio de nuevas configuraciones y movimientos en el amplio escenario político.

En ese contexto, William Dau, exalcalde de Cartagena, lanzó una advertencia pública al presidente de la República, Gustavo Petro, por la conformación de las listas al Senado del Pacto Histórico.

Al respecto, Gustavo Bolívar —exfuncionario del Gobierno Petro y precandidato presidencial por el Pacto Histórico—expresó su apoyo a la solicitud de Dau: “Bolívar respaldó la petición”, dijo el exalcalde de Cartagena

El exalcalde de Cartagena, William Dau, lanzó una advertencia dirigida al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico, señalando las posibles consecuencias políticas si no es incluido en la lista al Senado.

Dau advirtió que, de no aparecer su nombre esta semana, asumirá una postura de oposición en Cartagena, Bolívar y la región Caribe frente a las listas al Congreso impulsadas por esta coalición.

“Si el anterior alcalde de Cartagena no aparece en lista al Senado de Pacto Histórico esta semana, tendrán un férreo opositor en Cartagena, Bolívar y la Costa a sus listas amañadas de Congreso. Veamos con quién está el pueblo!”, escribió en su cuenta de X el exalcalde de la capital del departamento de Bolívar.

El exfuncionario y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, expresó su respaldo a la solicitud de William Dau.

Bolívar criticó que un partido que se considera democrático impida la participación de sus militantes y advirtió sobre las consecuencias de esa decisión.

“Te apoyo en esta solicitud, William. Un Partido que se declara Democrático no puede seguirle cerrando las puertas de la participación a su militancia. Craso error que nos va a costar”, comentó el precandidato presidencial de la colectividad de Gobierno, el Pacto Histórico.