Armando Benedetti perdió pulso con la congresista Lina Garrido: la Corte Suprema no admitió su denuncia

El alto tribunal determinó que las afirmaciones de la congresista están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria, descartando que constituyan delito y ordenando archivar el caso sin abrir investigación adicional - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia de Colombia inadmitió la denuncia por injuria y calumnia presentada por el ministro del Interior Armando Benedetti contra la representante a la Cámara Lina María Garrido.

La decisión se fundamentó en que las declaraciones de la congresista están protegidas por la inviolabilidad parlamentaria, un principio consagrado en la Constitución que ampara las opiniones y votos emitidos por los legisladores en el ejercicio de sus funciones.

La denuncia de Benedetti se originó tras las afirmaciones de Garrido, quien lo calificó de “agresor y maltratador de mujeres”.

La Sala de Instrucción analizó el caso y concluyó que las expresiones de la representante no constituyen un delito, ya que fueron realizadas en el marco de sus funciones parlamentarias y, por tanto, se encuentran amparadas por la ley.

Las declaraciones de Garrido ocurrieron el 20 de julio en el Congreso de la República, durante la instalación del periodo legislativo 2025-2026 en el Capitolio Nacional, en el contexto del derecho de réplica que la Ley 1909 de 2018 otorga a las organizaciones políticas de oposición.

La Corte Suprema inadmitió la acusación del ministro del Interior, señalando que las declaraciones de la representante se dieron en el marco de sus funciones y bajo el derecho de réplica - crédito Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia

Al día siguiente, la representante reiteró sus opiniones en la emisora Blu radio y en la red social X.

La Corte consideró que todas estas intervenciones forman parte de una misma unidad temática y no pueden analizarse de manera aislada.

La inviolabilidad parlamentaria, establecida en el artículo 185 de la Constitución Política, protege a los congresistas por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones.

Además, la Ley 1909 de 2018, en su artículo 14, regula el acceso de los partidos de oposición a los medios de comunicación durante la instalación del Congreso, permitiendo que presenten observaciones y planteamientos alternativos en igualdad de condiciones.

Según la Sala de Instrucción, las expresiones de Garrido se enmarcaron plenamente en este derecho de réplica y en el ejercicio legítimo de su labor parlamentaria.

En el ámbito judicial, la Corte Suprema resolvió inadmitir la denuncia presentada por Benedetti y ordenó no realizar ninguna actividad adicional de investigación, al considerar que no existían fundamentos suficientes para continuar con el proceso. Contra esta decisión procede el recurso de reposición y, una vez quede en firme, las diligencias serán archivadas.

La inadmisión de la denuncia contra Lina María Garrido subraya la vigencia de garantías históricas para los congresistas y plantea interrogantes sobre su alcance en contextos de confrontación política - crédito Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia

El tribunal advirtió que iniciar investigaciones sobre denuncias infundadas representa un uso innecesario de los recursos del sistema judicial y no contribuye al funcionamiento eficiente de la justicia.

Armando Benedetti Respondió ante la decisión de la Corte

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a la Corte Suprema de Justicia luego de que esta rechazó su denuncia contra la congresista Lina María Garrido, quien lo llamó “maltratador de mujeres”, en un video difundido por La FM.

Armando Benedetti respondió ante la decisión de la Corte Suprema contra Lina Garrido, de Cambio Radical - crédito Redes Sociales

Benedetti aclaró que la Corte interpretó de manera incorrecta su acción judicial: “Interpretó mal, porque no la estoy demandando por lo que dijo en el Congreso, sino por lo que manifestó después en los medios de comunicación”, explicó el ministro.

Senadora Garrido acusa al Gobierno Petro de retirar la bandera nacional

La ausencia de la bandera nacional en la Casa de Nariño se ha convertido en el más reciente motivo de controversia política en Colombia, luego de que la senadora Lina María Garrido denunciara públicamente este hecho y lo utilizara como símbolo de lo que considera una pérdida de valores patrios bajo la administración de Gustavo Petro.

La congresista, perteneciente a Cambio Radical, difundió a través de su cuenta oficial de X una imagen de la plaza de Armas del Palacio Presidencial en la que el asta principal carecía del tradicional pabellón colombiano, lo que, según su interpretación, refleja la gestión del actual Gobierno.

La parlamentaria, que ganó notoriedad tras su intervención crítica durante la instalación del Legislativo el 20 de julio de 2025, aprovechó este episodio para profundizar sus cuestionamientos hacia la Presidencia.

La congresista aprovechó la ausencia del pabellón nacional para lanzar pullas al Gobierno nacional - crédito @CamaraColombia/X / @linamariagarri1/x

En su mensaje, Garrido sugirió que la ausencia de la bandera nacional en el patio frontal del Palacio Presidencial constituye una muestra de las políticas impulsadas por el mandatario, las cuales, a su juicio, resultan contrarias a los intereses de los colombianos y podrían afectar a la ciudadanía a través de las múltiples reformas que el Ejecutivo planea implementar.

La senadora fue más allá al insinuar que desde la Presidencia se estaría considerando izar la bandera de Venezuela o Palestina, en alusión a los supuestos intereses reales del Gobierno nacional.

Esta insinuación también sirvió como crítica a las reiteradas muestras de apoyo del presidente Petro al mandatario venezolano Nicolás Maduro. En palabras de la congresista, “En este gobierno quitaron hasta la bandera de Colombia, ¿Será que va a poner la de Palestina o Venezuela?”, según publicó en su cuenta de X.

La representante aprovechó la particularidad para arremeter contar el Gobierno - crédito @linamariagarri1/x

La senadora cuestionó que estos legisladores insistan en que Colombia debe condenar la guerra en la franja de Gaza, mientras que, en su opinión, la violencia en las regiones del país continúa agravándose y afecta tanto a la población civil como a los miembros de las fuerzas militares.