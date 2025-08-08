Colombia

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 8 de agosto de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 4.048,95 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,13% con respecto a los 4.043,57 pesos de la jornada anterior.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 1,8%, de manera que en el último año aún mantiene un descenso del 2,75%.

Analizando este dato con el de días previos, con este valor cortó la racha que marcaba en las siete jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de las últimas jornadas, fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general en los últimos días.

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio dólar-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Qué le espera a Colombia en este 2025 en materia económica

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Petro aseguró que "Barranquilla se

Prueba Icfes 2025: este es

Colombia: cotización de cierre del

Fritanga Fest 2025 en Bogotá: todo lo que

Donald Trump ordenó al Pentágono
Turista británico que dejó su

EN VIVO: 'MasterChef Celebrity' afrontará

Desmanes en el Movistar Arena

