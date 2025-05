Congresistas se fueron contra Petro por su cercanía con Andrés Calle, salpicado en el escándalo en la Ungrd:“Evita hablar de sus aliados”

Congresistas enviaron duro mensaje a Petro por su cercanía con Andrés Calle - crédito Colprensa/X

El 7 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (Ungrd).

De acuerdo con la declaración de los testigos, los excongresistas habrían recibido dinero de manera irregular para apoyar las reformas sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, lo que generó un fuerte impacto en el ámbito político y en la percepción de la institucionalidad en Colombia.

Andrés Calle e Iván Name serán investigados por la Corte Suprema de Justicia por contratos con la Ungrd - crédito montaje Infobae (Colprensa y Procuraduría)

Tras las capturas de los legisladores y su posterior traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá, diversos líderes políticos expresaron sus opiniones.

La representante a la Cámara por el Partido Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza, criticó duramente al gobierno Petro, señalando que ha integrado en su administración a personas vinculadas con prácticas corruptas.

A su vez, recordó que Andrés Calle fue respaldado por Petro durante su campaña a la Cámara de Representantes en el departamento de Córdoba, destacando que el mandatario incluso lo elogió públicamente en eventos políticos. Según Pedraza, el gobierno actual ha “adoptado a una manada de corruptos” y se ha dedicado a “lavarles la cara”.

La representante a la Cámara afirmó que Petro se olvidó de que Andrés Calle era su aliado político - crédito oficina de prensa representante a la Cámara de Jennifer Pedraza

“Yo le puse al presidente Petro ayer, que él estaba a tres doritos de negar a la mamá, porque Andrés Calle fue su candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Córdoba. Digámoslo con todas las letras. Tienen unos trinos que ahí se han vuelto virales de nuevo y que yo le cito, donde está haciendo en un evento de campaña con Calle, quien encabezaba la lista del Partido Liberal en Córdoba, y el ministro de Educación le responde diciendo: ‘Andrés Calle representa las ideas de Jorge Eliécer Gaitán, volviendo al Partido Liberal’”, recalcó en entrevista con Semana.

Por su parte, Cristian Avendaño, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, calificó las capturas de Name y Calle como un hecho sin precedentes en la historia del Congreso colombiano. Avendaño señaló que este caso representa un golpe directo a la institucionalidad del país y criticó al gobierno de Petro por replicar prácticas políticas que anteriormente había condenado.

El representante santandereano señaló que el gobierno Petro incumplió su promesa de no ser corrupto - crédito Equipo de Prensa Cristian Avendaño

Para el congresista, las transacciones burocráticas y clientelistas para asegurar votos en el Congreso no son nuevas, pero resultan especialmente graves en un gobierno que prometió combatir estas dinámicas. A pesar de sus críticas, Avendaño celebró que la justicia esté actuando en este caso.

“Y es un golpe propiciado, porque este Gobierno decidió comportarse exactamente igual que los demás gobiernos que incluso había criticado. Es decir, esas transacciones burocráticas, clientelistas, de comprar votos en el Congreso, para que pasaran los proyectos de los diferentes gobiernos, no es un escándalo nuevo, una novedad. Lo que ocurre es que el Gobierno Petro prometió que iba a contrarrestar eso y genera un efecto que yo celebro. Pues que la justicia actúe, yo lo celebro”, agregó.

Juan Carlos Losada sostuvo que Petro fue cercano a Andrés Calle - crédito @juancarloslosadavargas/ Instagram

Bajo la misma línea, el representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada, expresó su preocupación por el impacto de estas detenciones en la institucionalidad del país.

A la par, cuestionó la postura del presidente Petro frente al caso, señalando que el mandatario ha intentado desvincularse de Calle, a pesar de su relación política previa. Según Losada, Petro publicó un mensaje en redes sociales en el que solo mencionó a Iván Name, omitiendo deliberadamente cualquier referencia a Andrés Calle. Para Losada, esta actitud refleja una estrategia selectiva para atacar a sus adversarios políticos mientras evita pronunciarse sobre sus aliados.

“Con ese trino que sacó (Petro) en el que, primero, solo mencionó a Iván Name, no hace ninguna referencia a Andrés Calle... Por supuesto, eso es una omisión deliberada y selectiva en este caso, para atacar a su contradictor, rival, político, pero no decir absolutamente nada de su aliado político (Calle)”.