La Segura e Ignacio Baladán emocionan a sus seguidores con una canción dedicada a su hijo Lucca: “Nuestro video más personal”

La llegada de Lucca, el primer hijo de la influencer La Segura y su prometido, el también influencer Ignacio Baladán, ha generado una ola de emociones entre sus seguidores.

La pareja compartió recientemente un momento especial al dedicarle una canción a su bebé, un gesto que refleja la sensibilidad y el amor que han experimentado en esta nueva etapa como padres.

De acuerdo con la publicación, la canción elegida fue En mi corazón vivirás, tema icónico de la película Tarzán de Disney. Este momento fue compartido a través de una publicación en redes sociales, donde ambos aparecen cantando para su hijo.

“En mi corazón, tú vivirás, dentro de mí y para siempre, no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre”, dice parte de la canción que tanto Natalia como Ignacio le cantan al menor en el conmovedor video.

La emotividad del gesto no solo conmovió a sus seguidores, también dejó en evidencia cómo la maternidad y la paternidad han transformado sus vidas.

El video, que en pocos minutos logró sumar más de 77.000, me gusta, también fue el espacio para que celebridades como Luisa Fernanda W comentaran. “Nada más lindo que ver familias felices”, escribió la empresaria, “los quiero”, escribió el exparticipante de La casa de los famosos, Pantera.

Además, cientos de seguidores de Natalia se unieron a estas celebridades para reaccionar al conmovedor momento. “La segurita es como yo, llorando por todo 😍“, ”Esa canción siempre me hacía llorar cuando nació mi hijo", “Amando sus momentos de papás hermosos, Dios los bendiga! Sensación de amor, increíblemente gigante”, fueron otras reacciones al video.

La Segura confesó que ha tenido problemas con sus primeros días de maternidad

La creadora de contenido reveló que los primeros días de maternidad no han sido tan sencillos como esperaba. Según compartió en sus redes sociales, la influencer ha enfrentado complicaciones con la lactancia materna exclusiva, un proceso que ha resultado más desafiante de lo que imaginaba.

De acuerdo con las historias publicadas por La Segura en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores, la lactancia ha estado acompañada de dolor físico y dificultades para producir suficiente leche.

La influencer confesó que, antes del nacimiento de su hijo, tenía altas expectativas sobre su capacidad para amamantar, pero la realidad ha sido distinta.

“No sé cómo les fue a ustedes con la lactancia materna exclusiva, porque a mí, hermana, no me está yendo tan bien. Si yo les pudiera mostrar mis chichis en este momento, no soporto el dolor”, expresó en uno de los videos compartidos con sus seguidores.

La Segura, que también participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, explicó que su hijo parece mostrar poco interés por la leche materna, lo que atribuye a la baja producción de leche.

Entre comentarios llenos de humor, señaló que esta situación podría estar relacionada con el carácter de su bebé, a que describió como alguien que se frustra fácilmente al no recibir suficiente alimento.

La creadora de contenido, originaria del Valle del Cauca, ha sido transparente al compartir los retos que enfrenta en esta nueva etapa de su vida. Según detalló en sus publicaciones, la experiencia de la lactancia ha sido completamente diferente a lo que había imaginado antes de convertirse en madre.

Aunque esperaba que el proceso fuera natural y fluido, se ha encontrado con obstáculos que no había anticipado, como el intenso dolor físico y la sensación de no estar produciendo la cantidad de leche necesaria para satisfacer a su hijo.

El nacimiento de Lucca Baladán ha generado gran interés entre los seguidores de La Segura, que han estado atentos a cada detalle de su experiencia como madre primeriza.

La influencer ha utilizado su plataforma para compartir no solo los momentos felices, sino también los desafíos que enfrenta, mostrando una faceta más humana y cercana a su audiencia.