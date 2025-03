La presentadora Carolina Soto fue estafada por un falso sacerdote: “Estamos en shock”

La presentadora cayó en la estafa de un falso sacerdote que pide dinero en las vías por bendecir los carros - crédito @mr.per.latinoamerica/tikTok

Ni las celebridades se salvan de las estafas, y la nueva víctima en caer fue la presentadora de Día a día, Carolina Soto, que narró la historia a través de sus redes sociales.

La comunicadora, después de mostrar el video en el que se observa la cara del estafador, fue alertada por sus seguidores, quienes le contaron las historias detrás del falso sacerdote que se ve en las calles a las afueras de Bogotá.

“Ay, qué dicha es esta, encontrarnos a un padre en la vía”, dijo en ese momento, mientras exaltaba la labor que realizaba el aparente clérigo.

Y es que, de acuerdo con las denuncias que recibió a través de su cuenta de Instagram, el personaje se aprovecha de la fe de los creyentes para pedir dinero y lanzar un líquido que dice ser agua bendita para todos aquellos que pasen por el lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Carolina Soto y su esposo, Germán González, fueron estafados por un falso cura - crédito @caritosotooficial/IG

“Estamos en shock, imagínense que pusimos lo del padre y me han escrito muchísimo, incluso, me han mandado noticias, diciéndome que ese padre es falso…Yo cuando lo vi, lo primero que dije ‘¿si será padre?’, le dije a Germán, pero él dijo, pues con toda la fe, dijo saquen la cabeza para que salga el agua bendita”, comentó en otro clip la presentadora.

Pero el más indignado fue el esposo de Soto, que no dudó en expresar su inconformidad con lo que estaba pasando y las nuevas formas en que los amigos de lo ajeno buscan aprovecharse de los incautos, que en esta ocasión fueron ellos: “Increíble la gente tan descarada, abusando de la fe de las personas, el señor robándose la plata”.

Sacerdote falso estafó a Carolina Soto y su esposo - crédito DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

A través de sus Instastories, Soto compartió varios de los mensajes que recibió en su perfil oficial, donde le decían que incluso había sido visto engañando a personas en diferentes sectores de la calle 80, Chapinero e incluso, llegó hasta Usme a pedir sus supuestas limosnas: “Carolina, tengan cuidado. Ese señor no es cura, ya lo han denunciado varias veces, no pertenece a ninguna comunidad”; “Él no es padre de verdad, Caro, siempre se hace en la vía Cota-Suba”; “Caro, ese señor es un engaño”; “él es un padre falso, no se dejen engañar“, entre otros más.

Esta no es la primera vez que se escuchan este tipo de historias que involucran a un falso sacerdote, pues en noviembre de 2024 se conoció la historia de un clérigo que robó a un conductor de plataformas de transporte. El afectado pidió que se hiciera justicia, pues se vio afectado que vivió momentos de angustia a pesar de la aparente buena voluntad que expresaba el hombre.

Un conductor de plataformas vivió momentos de terror con un falso sacerdote que lo robó - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta historia comenzó la mañana del martes 17 de diciembre de 2024 alrededor de las 6:30 de la mañana. En ese momento, el conductor de aplicación aceptó un servicio que tenía como punto inicial el Alto de la Capilla; allí recogió al pasajero (el falso sacerdote), un hombre que aseguró tener 46 años, pero que debido a su aspecto físico daba una apariencia de alguien menor, entre 35 y 38 años. El destino final era una iglesia situada por el sector de Las Delicias.

“Desde el inicio, el hombre se mostró amable y conversador. Me habló de su vida, mencionando que era un sacerdote y que trabajaba en una parroquia cercana”, narró el ciudadano afectado por el falso clérigo. “Era muy convincente; conocía temas relacionados con parroquias y hablaba de su supuesta vocación con mucho conocimiento. Además, sabía cómo generar confianza al invitarme a comer, hablar de su familia y mostrarse como alguien humilde y generoso”, agregó.