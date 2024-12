Concejo de Bogotá aprobó proyecto que reduce el uso de vapeadores en la ciudad

Los vapeadores afectan la salud de las personas que lo consumen, de quienes rodean a los usuarios de este dispositivo y al medio ambiente- crédito WILL KIRK/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

El uso de vapeadores en la ciudad capital de Colombia genera preocupación entre los concejales de Bogotá. Por esta razón, durante 2024 se presentó un proyecto con el que se pretende dar un control a estos dispositivos para que cada vez sean menos los usuarios jóvenes que los usen. En la tarde del 3 de diciembre, la iniciativa fue aprobada, y solo falta la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para que se haga realidad.

Este proyecto, propuesto por el concejal del partido Cambio Radical Rolando González, “busca frenar la expansión del consumo de vapeadores” en Bogotá, según se lee en la página oficial del Concejo de Bogotá. Gracias a esto, las entidades del distrito deberán trabajar en los siguientes aspectos:

Identificar, caracterizar y monitorear el fenómeno del vapeo en Bogotá.

Realizar actividades educativas para que las personas reconozcan el nivel de riesgos en su salud a la hora de consumir este tipo de dispositivos

Diseñar estrategias que orienten y apoyen las personas con consumo problemáticos para reducir su uso.

Evitar que se vapee en sitios públicos con el fin de concientizar a las personas del daño ambiental que genera

El concejo aprobó la iniciativa que busca restringir el uso de vapeadores en la capital - crédito ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD

El concejal indicó que en Bogotá “cada vez es más común encontrar estudiantes de entre 13 y 17 años usando estos dispositivos”. El boletín informativo publicado por el cabildo, indica que en 2024 se realizaron 6.000 reportes en colegios por consumos de sustancias y que en el 16% de los casos se trataba de vapeadores.

La información suministrada por el Observatorio de Convivencia Escolar indicó que se está ante “un problema social y educativo”, puesto que el 76% de los estudiantes que están consumiendo este tipo de dispositivos lo hacen “por pura experimentación” y que el 81% lo hace en medio de actividades lúdicas en el colegio. Las cifras también indican que el 83% de los consumidores menores de edad lo hacen junto con amigos en las instituciones educativas.

El cabildante indicó que las cifras traen a la memoria el consumo de cigarrillos electrónicos que, según un estudio realizado por la Fundación Neumológica Colombiana, el 31% de los estudiantes de la capital entre los 10 y 17 años habían probado cigarrillos electrónicos. En el 60% de los casos, indicó el estudio, la edad de inicio de consumo fue los 14 años. Por esta razón, González afirmó que “esto no es un juego, es un problema de salud pública que nos está afectando como sociedad”.

La ciudad sería pionera en la restricción de vapeadores - crédito Luisa González/REUTERS

Una vez aprobada esta ley, la ciudad sería “pionera en reconocer y enfrentar el auge del vapeo”, según se lee en el comunicado del Concejo de Bogotá, en el que también se lee que se busca “entregar una poderosa herramienta a la ciudad para eliminar los mitos que se piensan sobre su uso”. Algunos de los mitos son que no es nocivo para la salud, que no generan adicción y que no afectan a las personas cercanas a quienes lo están consumiendo.

Finalmente, el concejal Rolando González indicó que la vida de los jóvenes prima y que por ello se busca protegerla, puesto que “hoy en día, están expuestos al daño de los vapeadores. Estos artefactos no es una moda inofensiva, es una amenaza real para la salud, por ello debemos trabajar en cambiar las conductas y actitudes, que permita evitar su consumo”.

La implementación de esta propuesta comenzaría entre los primeros tres meses de 2025, momento en el que las autoridades de la ciudad deban coordinarse para poner en marcha las regulaciones y estrategias establecidas con el fin de reducir el consumo de los dispositivos en menores de edad especialmente.

La iniciativa del cabildo detendrá el consumo masivo de vapeadores - crédito Concejo de Bogotá