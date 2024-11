Mike Bahía contó cómo resultó en una estación de Policía en Cali: “Me sentí como un criminal”

Mike Bahía recordó un hecho bochornoso que vivió en Cali - crédito Marta Lavandier/AP

Michael Egred Mejía, conocido artísticamente como Mike Bahía, se ha destacado por mantener una carrera musical en constante evolución. Asimismo, su relación de más de 12 años con la también cantante Greeicy, los ha ubicado como una de las parejas más estables y sólidas del entretenimiento en el país.

Aprovechando sus recientes lanzamientos musicales, Mike visitó la emisora Los 40 Principales, donde contó historias poco conocidas de su vida, entre ellas, la vez que fue arrestado en su ciudad natal, Cali.

El caleño, de 37 años, no dudó en compartir con los locutores de Los Impresentables, y con los oyentes, la ocasión en la que infringió varias normas de tránsito, razón por la que terminó tras las rejas, en hechos ocurridos hace 15 años aproximadamente.

“Yo era muy ‘cositero’ con mi carro y en ese momento le había cambiado el bumper, lo mandé a pintar y todo, pero no me aguanté las ganas de salir ese fin de semana (…) Como la parte de adelante era lo último que habían pintado, entonces estaba fresco y no le puse la placa de al frente”, expresó el artista, que recalcó que la placa trasera tampoco la tenía instalada.

Un vehículo, sin placas y con vidrios polarizados, según dijo, resultó en el escenario perfecto para que policías lo interceptaran por una de las calles de la capital vallecaucana. “Yo iba sin placas, polarizado, en un carro sospechoso, haciéndome el que nadie me va a ver, yo voy relajado...”, dijo en la citada entrevista.

A pesar de que notó que ya había sido identificado por los uniformados, Mike hizo caso omiso y aceleró, tratando de escabullirse por la cuadra de un barrio: “El man se me atraviesa con el arma, con el arma apuntándome y al frente. Yo de una bajé los vidrios y me entregué”, aseguró.

Por fortuna, su suegro llegó a la estación de Policía y logró librarlo de aquel bochornoso episodio. “Me tocó pegar las placas con cintas. Me tocó volver a pintar el bomper”, apuntó.

“Me sentí como un criminal. Me le escapé a la ley, eso no lo hagan”, puntualizó.

Mike Bahía regresó a sus “raíces” con su albúm Calidosa

Cabe recordar que, a principios de noviembre de 2024, Mike Bahía lanzó su álbum Calidosa, con el que buscó conectarse con su esencia y raíces caleñas. “Sentía la necesidad de regresar a mi ciudad para conocerla de nuevo, reconciliarme con ella, sumarle, inspirarme. El deseo de reconectar con Cali y su gente fue lo que me motivó a construir este álbum aquí. Siento que el público caleño no me identificaba como un artista de la ciudad, y por eso decidí reconectar. Creo que el origen debe estar sólido para poder seguir construyendo”, indicó.

El álbum reúne un total de 16 canciones: Palmira, Hola mi amor, Cha cha, Cali Buenaventura, Bolerito (Remix), Pastor López en Bahía, La indocumentada, Verdad verdad, Amor a mitad, Desaparecida, Algún día, La pena, La depre, Bolerito, Juanchito y Tu emisora favorita del amor.

De hecho, en la entrevista mencionada, destacó su interés de que una de las canciones de su reciente álbum sea considerada la canción de la Feria de Cali 2024: “Yo quisiera que Cali Buenaventura fuera himno de la feria. No sé, de hecho quisiera saber, y si hay alguien escuchando esto, si eso se debe postular; yo hago la tarea e inscribo mi canción porque creo que tiene el potencial para ser canción de la feria, o si no que me digan ustedes, me puede tirar el comentario”, expuso el cantante.