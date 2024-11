Lucho Chamié parodió “Tú eres la reina” de Diomedes Díaz para homenajear a las suegras: “Tu yerno te quiere”

Lucho Chamié, creador de contenido colombiano, parodió la canción "Tú eres la reina" de Diomedes Díaz para rendir homenaje a las suegras con un enfoque humorístico y cotidiano - crédito luchochamie/TikTok

El creador de contenido colombiano Lucho Chamié, conocido por sus videos humorísticos en plataformas como TikTok, en la que cuenta con más de 200.000 seguidores, ha generado risas y simpatía con una peculiar parodia de la icónica canción Tú eres la reina, interpretada por Diomedes Díaz.

Esta nueva versión, titulada La suegra, rinde homenaje a esta figura familiar, destacando situaciones cotidianas con un tono humorístico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En sus redes sociales, Chamié explicó que esta parodia es un gesto de admiración hacia el legado del Cacique de La Junta, como se conoce popularmente a Díaz.

“Las canciones de Diomedes Díaz siempre serán motivo de alegría y más por lo que fue el Cacique, un hombre carismático, versátil, talentoso, y yo, admirador siempre de su carisma, les comparto esta parodia con el cariño y el respeto de siempre, La Suegra, para sonreír y entretener, que es mi objetivo”, escribió en su cuenta de Facebook.

En su versión titulada La Suegra, Chamié mantiene la esencia melódica del vallenato, mientras transforma la letra original para destacar las peculiaridades de la relación entre yernos y suegras - crédito Lucho Chamié/Facebook

La letra que celebra a la suegra

La letra de esta parodia mantiene el estilo poético y melódico del vallenato, pero con un enfoque humorístico que resalta las cualidades y retos de convivir con la suegra. En su versión, Lucho Chamié canta:

“Pueden haber más suegras que tú, habrá otra con más plata que tú, pueden existir en este mundo, pero eres mi suegra. Las hay que no saben cocinar y otras que no saben lavar, tal vez, pero en mi corazón tú eres mi suegra, una suegra que me quiere y me presta que me llena la nevera y me viene a cocinar”.

A lo largo de la canción, Chamié describió anécdotas graciosas sobre la relación entre un yerno y su suegra, desde la ayuda económica hasta los momentos en que ella se convierte en un pilar del hogar; sin embargo, el tono se mantiene respetuoso, destacando el cariño y la admiración por esta figura.

"Solo se tiene una suegra como tú, no más", canta Chamié en la parodia que celebra el cariño y la ayuda que estas figuras familiares aportan al hogar - crédito Lucho Chamié/Facebook

La estrofa final refuerza el carácter afectuoso de la canción: “Quiero que nunca olvides que tu yerno te quiere y que deseo que tú nunca me dejes y que vivas aquí sola, me acompañaste cuando plata no tuve, tú trabajabas y de tu quincena me dabas a mí, solo se tiene una suegra como tú, no más”.

El origen de “Tú eres la reina” y su legado

La canción original, Tú eres la reina, pertenece al álbum Título de amor, que fue lanzado en 1993 y es una de las composiciones más emblemáticas del vallenato.

Escrita por el médico y poeta Hernán Urbina Joiro, la canción es una declaración de amor que, según algunas teorías, podría haber sido inspirada por la reina Isabel II de Inglaterra; sin embargo, Urbina dejó claro en su obra que la “reina” de la que habla reside en el barrio Novalito, en Valledupar, lo que sitúa la composición en un contexto más cotidiano y local.

La letra original incluye versos como: ”Pueden haber más bellas que tú, habrá otra con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina”.

La versión original, escrita por Hernán Urbina Joiro, es considerada una de las canciones más emblemáticas del vallenato, incluida en el álbum Título de amor de 1993 - crédito diomedesdiaz/Instagram

Además, se ha señalado una posible influencia de los Versos del capitán de Pablo Neruda, publicados en 1953, en los que el poeta chileno declaró: ”Yo te he nombrado reina; hay más altas que tú, más altas; hay más puras que tú, más puras; hay más bellas que tú, hay más bellas, pero tú eres la reina”.

A pesar de estas coincidencias, expertos en literatura y música han defendido la originalidad de la obra de Urbina, destacando que las similitudes forman parte de los arquetipos culturales universales.

La conexión con el público

Con su versión, Lucho Chamié no solo logró un guiño cómico al legado de Diomedes Díaz, también una conexión emotiva con su audiencia, pues en redes sociales, los usuarios han aplaudido la creatividad y la capacidad de encontrar humor en una relación tan cercana como la que puede existir con una suegra.

“La sacaste del estadio lucho chamie”; “No se metan con Mi Suegra Adorada”; “aquí los que tenemos una suegra muy linda buena y que uno la ve CM una mamá”; “Se la mandare a mi suegra”, fueron algunos de los comentarios que celebraron la canción.