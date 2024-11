Gustavo Petro acusó al presidente de Congreso de “chantaje”, ante duro revés que sufriría la nueva reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro acusó a Efraín Cepeda, presidente del Congreso, de provocar una especie de 'default' del Gobierno - crédito Prensa Senado/Presidencia

Como parte de la andanada de señalamientos en contra de los miembros de la oposición en el Congreso de la República, como el presidente de la corporación, el conservador Efraín Cepeda Sarabia, el jefe de Estado, Gustavo Petro, se desahogó en sus redes sociales y con un duro y extenso mensaje en sus redes sociales acusó al congresista y los demás que hacen parte de los partidos contrarios a su Gobierno de estar “chantajeando” al Ejecutivo; y todo por la negativa a aprobar una nueva reforma tributaria.

Petro, que estuvo activo en su perfil de X y ha protagonizado diferentes enfrentamientos mediáticos, como con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el caso de su hermano, Santiago, absuelto pese a las acusaciones que lo vinculaban con organizaciones paramilitares; y con la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, tras la suspensión e inhabilidad por 10 años al excanciller Álvaro Leyva Durán, también arremetió contra Cepeda Sarabia: al que acusó de ser el responsable del estancamiento del proyecto.

En su perfil de X, el primer mandatario empezó a ejercer presión contra los congresistas, con un mensaje en el que los responsabilizó de la “estabilidad económica” del país, referente a la intención del Gobierno de que se apruebe una nueva reforma, que recaudaría, en caso de entrar en marcha, $12 billones. Contrario a lo que ha dicho el presidente del Congreso, que no está dispuesto a darle vía libre a esta proposición, que estuvo ligada al rechazo del legislativo del Presupuesto General de la Nación 2025, por $523 billones.

“Habíamos pedido que se discutieran los $12 billones de la tributaria por separado para aprobar un monto de $511 billones, pero el Gobierno no accedió y las Comisiones Económicas dijeron que no están dispuestas a votar una reforma tributaria a ciegas, que no estaban los montos”, explicó el senador Cepeda el 11 de septiembre, cuando se avizoraba que el presupuesto no tendría el OK del Congreso y tendría que ser definido por decreto; sin la opción de incluir conceptos que no tengan fuente de financiación.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, lideró la radicación de la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República - crédito Ministerio de Hacienda

¿Qué dijo Gustavo Petro de Efraín Cepeda y los sectores de oposición?

Al presidente no le tembló el pulso para acusar a Cepeda de comandar los sectores opositores y de “desechar” lo que llamó una conversación con el Ejecutivo sobre la nueva ley de financiación. “Ponen por encima el chantaje sobre el gobierno y su prevención contra el Gobierno nacional que los intereses de la estabilidad económica de la patria”, expresó el gobernante, que, acto seguido habló del “egoísmo social” que existiría en el Legislativo, y de que “si el Gobierno se queda sin dinero, no podrá cumplir su programa”.

Al punto que tiró una serie de indirectas contra su antecesor, Iván Duque Márquez, y los partidos que apoyaron su elección en 2018, y que estarían dispuestos a unir fuerzas, otra vez, para impedir que continúe el proyecto progresista. “El pueblo votará entonces por la política tradicional que sobrendeudó a Colombia entre el 2020 y el 2021. O creen falsamente que sin dineros presupuestados, el Gobierno perderá apoyo popular y será fácil derribarlo”, dijo Petro, que insistió en que contra él se está fraguando un golpe de Estado.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro hizo graves aseveraciones contra el titular del Congreso, Efraín Cepeda, por la negativa a tramitar la ley de financiamiento - crédito @petrogustavo/X

Y es que, según el mandatario, lo que buscan es que “el presidente del Senado (Cepeda) asuma la conducción del Estado y se vaya el fantasma que detestan: el Gobierno de la paz y la justicia social”. Por último, habló de cómo con su negativa estarían sacrificando que las empresas bajen sus tributos si no se pusiera en marcha la nueva reforma, solo para que no se pongan impuestos a las compañías petroleras y carboneras extranjeras.

“El Gobierno va a actuar para impedir un default que se puede producir solo por la ceguera sectaria de algunas de las comisiones económicas del Congreso”, finalizó el jefe de Estado en su arremetida.