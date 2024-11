Con selección de canciones machistas, Ryan Castro respondió a las críticas por letra de ‘+57′

El cantante urbano publicó videos de canciones de otros géneros después de las criticas de su última canción - crédito @ryancastrro/Instagram

El sencillo +57, una colaboración entre Karol G, Maluma, Feid, J Balvin, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy on The Drums, ha generado controversia debido a las críticas recibidas por su contenido lírico.

La canción ha sido acusada de hacer una “apología a la sexualización de menores”, lo que ha provocado reacciones de diversas figuras públicas y entidades defensoras de los derechos de los niños en el país.

La polémica se intensificó cuando la revista Rolling Stone publicó un artículo criticando la letra de la canción, que supuestamente pretendía ser un tributo a Colombia. Esta crítica ha sido respaldada por personalidades del ámbito político y social, incluido el presidente colombiano Gustavo Petro, que han expresado su preocupación por el tipo de contenido que los artistas nacionales están promoviendo.

En respuesta a las críticas, algunos de los artistas involucrados, como Ryan Castro, Blessd, J Balvin y Maluma, han abordado la controversia de manera indirecta.

Castro, por ejemplo, utilizó sus historias de Instagram para compartir videos en los que se le ve escuchando y cantando otras canciones, como Sabré olvidar, de Joe Arroyo, y Te compro tu novia de Ramón Orlando, preguntando a sus seguidores su opinión sobre las letras de estas canciones. “¿Cómo les parece la letra de este tema? ¿Esa les gusta?”

Este gesto fue interpretado por algunos como una forma de minimizar la polémica generada por +57.

A pesar de las críticas, la canción ha logrado posicionarse en la lista de las más escuchadas a nivel global en plataformas como Spotify, lo que sugiere que la controversia no ha afectado su popularidad.

Sin embargo, el debate sobre el contenido de las letras en el género del reguetón sigue vigente, con opiniones divididas sobre si este tipo de música contribuye a la sexualización de menores y la denigración de la mujer.

No es primera vez que Ryan hace un comentario en referencia al lanzamiento de la canción. En otra ocasión publicó un video junto a Blessd en que declararon que no se preocupan por las opiniones ajenas: “Sabe qué, caravana, si no le gusta el tema, ‘paila’, no lo escuche, que yo me siento con él bien así. No estoy pendiente del qué dirán”, dijo el cantante conocido como El Bendito. Mientras que El cantante del Ghetto añadió: “Desde que yo esté bien, que gire el mundo a mi alrededor, nada asara parcero, critique lo que quiera que eso a mí no me importa”.

Desde su lanzamiento, diversas organizaciones y usuarios de redes sociales han expresado su descontento con la letra de la canción. La influenciadora Yina Calderón utilizó su cuenta de Instagram para compartir su opinión sobre el tema, calificando la colaboración como “floja” y que esperaba más: “Yo les voy a decir una cosa, como que todos son tan buenos, porque esa es como la selección, no de fútbol, sino de la selección del reguetón, y como que yo siento que quedé esperando algo más, no sé. Siento que pudo haber sido mejor. O yo no sé si es porque esa melcocha de todos como que iba y a uno le gusta es como cada uno por separado, pero a mí se me hizo floja, la verdad, y la escuché dos veces”.

Además, Calderón criticó la actitud de Ryan Castro y Blessd puesto que afirmó que estos artistas han respondido de manera poco profesional a las críticas recibidas, contrastando su comportamiento con el de Karol G, que se disculpó públicamente y expresó su intención de aprender y evolucionar musicalmente.

“Lo que yo sí digo paila: el comportamiento de Ryan y Blessd. O sea, miren cómo Karol G salió a la opinión pública y dice: ey, disculpa. Se malentendió, tengo mucho que aprender, vamos a sacar otro tipo de música. En cambio, esos otros dos: de malas, no me importa… O sea, de verdad siento que Ryan y Blessd se están dejando llevar por la fama y están en una película… Bebé, hasta los más grandes caen. Siento que están siendo muy patanes”, expresó la DJ.