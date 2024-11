José Félix Lafaurie lanzó duras críticas contra el ELN y sigue en vilo su participación en los diálogos de paz: “Más preguntas que esperanzas”

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán - crédito Camila Díaz/Colprensa

El 7 de noviembre de 2024, la delegación de paz del Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sostuvieron reuniones en Caracas, Venezuela, con el propósito de encontrar un nuevo camino para el proceso de paz, que se encontraba suspendido por un ataque del grupo armado en Arauca.

Al encuentro no asistió José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), e integrante de la delegación de paz del Gobierno.

En su columna de opinión, Lafaurie lanzó duras críticas contra la guerrilla, que, mientras dialoga con el Ejecutivo, en el Chocó anunciaron un paro armado.

El presidente Fedegan aseguró que el anuncio del paro armado fue una sorpresa, motivo por el cual indicó que el ELN no está dispuesto a construir la paz en Colombia.

“De cumplirse el paro, sería un acto de ‘perfidia’, expresamente proscrita en los acuerdos firmados, no solo por el hecho mismo de un hostigamiento injustificado a poblaciones vulnerables, sino porque se anuncia justo después de la reunión de Caracas para evaluar la crisis de las negociaciones y acordar nuevos términos. ¿Por qué? ¿No será porque no cumplieron ninguno de los anteriores?”, indicó.

Por tal motivo, cuestionó que el pasado 7 de noviembre el Ejército de Liberación Nacional haya dado a conocer una postura de reanudar los diálogos de paz con el Gobierno nacional.

“Esos nuevos términos, declarados por el ELN ante los delegados del Gobierno nacional, de los países garantes y acompañantes, del enviado especial del secretario general de la ONU y ante la Conferencia Episcopal, incluyen los ‘principios básicos’, entre otros la buena fe, cumplir lo acordado, no firmar lo que no se puede cumplir, asumir responsabilidades y decir la verdad al país. ¿No se sonrojaron siquiera?, me pregunto, pues mientras declaraban buena fe y pretendían borrar dos años de incumplimientos, su Frente de Guerra Occidental anunciaba amenazante el paro armado”, precisó José Félix Lafaurie.

Además, le solicitó al ELN aclarar si ellos son los responsables del secuestro del ganadero Cristian Serrano en Río de Oro, Cesar, ocurrido el 7 de noviembre, y que denunció desde su cuenta de X.

“Si de buena fe se trata, ¿por qué el paro armado y los hostigamientos a la población?, ¿por qué persistir en el secuestro extorsivo?, ¿por qué dejar vencer el cese al fuego con argumentos espurios de incumplimiento del Gobierno?, ¿por qué 16 ataques contra la Fuerza Pública desde del vencimiento del cese?, ¿por qué los atentados a la infraestructura petrolera? 27 entre agosto y septiembre, la mayoría presuntamente de su autoría, pues son los de mayor presencia en la zona y expertos en esa modalidad terrorista”, expresó en su columna de opinión.

José Félix Lafaurie afirmó que sería lamentable si se cumplen las predicciones de los analistas, quienes indican que el ELN quieren presionar al Gobierno Petro para seguir en las mesas de diálogo y tener una posición dominante en las negociaciones.

“¿Es esa una demostración de buena fe, de la voluntad inequívoca, de paz que debe inspirar unos diálogos que pretenden alcanzarla? Finalmente, cuando leo los 13 principios planteados, me queda el sinsabor de la posición edénica del ELN y, también, más preguntas que esperanzas”, escribió.

El presidente de Fedegán detalló que el grupo criminal quiere que la paz se haga a su modo, explicando que ese método ha salido mal en el territorio nacional.

“Lo mismo pensaban las Farc y hoy estamos hasta el cuello de narcotráfico y violencia. Si ya refundamos el Estado al amaño de las Farc en 2016…, ¿qué exigirán los elenos en un eventual Acuerdo Final que, además, van a estirar hasta 2026?”, indicó Lafaurie.

Y finalizó: “Personalmente, no puedo suscribir, como condición, que el horizonte del proceso sea una ‘sociedad Post capitalista’ (sic), pues se infiere el fin de la libre empresa y la economía de mercado, esencia de nuestro ordenamiento democrático. ¿Qué vendría después?, ¿acaso el socialismo puro, la economía centralizada y la pérdida de libertades? No es en vano la estrambótica exigencia de que ‘EE. UU. no objete la solución política del conflicto’”.

La delegación de paz del Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional se reunirán nuevamente el 19 de noviembre de 2024.