Margarita Rosa de Francisco celebra su graduación en una reconocida universidad pública de Colombia: “Una experiencia preciosa”

La actriz y activista se graduó y compartió el emotivo momento en sus redes sociales - crédito @margaritarosa.defrancisco/ Instagram

Margarita Rosa de Francisco, reconocida actriz colombiana, celebró un importante logro académico al recibir su título profesional en filosofía.

Según detalló Margarita en sus redes sociales, la ceremonia tuvo lugar el 26 de abril, marcando un momento significativo en la vida de la artista, quien regresó a su país natal para participar en este evento.

La actriz, conocida por su trayectoria en producciones como Café con aroma de mujer y su rol como presentadora en El Desafío, compartió su emoción con sus seguidores y destacó el esfuerzo que implicó culminar sus estudios en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Margarita Rosa, quien reside en Miami desde hace varios años, decidió regresar a Colombia para asistir a su graduación presencial.

En sus redes sociales, la actriz expresó su orgullo por formar parte de un grupo de 134 estudiantes que se graduaron en la ceremonia correspondiente, mientras que, a nivel nacional, la universidad celebró la graduación de 4.000 estudiantes. Margarita destacó la importancia de la educación pública y a distancia, subrayando el compromiso y la autonomía que requiere este modelo educativo.

La actriz y presentadora presumió su nuevo título en filosofía - crédito @margaritarosa.defrancisco/ Instagram

La actriz había dado a conocer previamente su tesis laureada, un trabajo que compartió con sus seguidores, permitiéndoles conocer más sobre su proceso académico. Este logro académico representa un nuevo capítulo en la vida de Margarita Rosa, quien, a pesar de su extensa trayectoria en el mundo audiovisual, decidió emprender un camino académico en el campo de la filosofía.

Según detalló el medio, la actriz resaltó la experiencia como “preciosa” y agradeció a la universidad por brindarle la oportunidad de formarse en un entorno que fomenta el aprendizaje autónomo.

“Resulta que hoy, 26 de abril, nos graduamos 134 en la ceremonia que a mí me toca, pero en todo el país son 4 mil estudiantes en la universidad Unad, una experiencia preciosa, una experiencia única”, dijo la actriz en sus redes sociales.

Margarita Rosa de Francisco reflexiona sobre su decisión de no ser madre

La reconocida actriz y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco, a sus 59 años, ha vuelto a captar la atención del público al abordar un tema profundamente personal y, a menudo, controvertido: su decisión de no tener hijos.

En una entrevista reciente con el programa Bravíssimo, la artista compartió detalles sobre cómo llegó a esta determinación y reafirmó que no siente ningún pesar por ello. Margarita explicó que nunca experimentó el llamado “instinto maternal” y que, desde su infancia, sus intereses y aspiraciones se dirigieron hacia otros caminos.

El testimonio de Margarita Rosa de Francisco en el Ficci abrió la puerta a la conversación sobre el despertar de la consciencia, la muerte y la memoria - crédito @andresreinafotografo/Instagram

De acuerdo con lo publicado por Bravíssimo, Margarita recordó cómo, mientras su hermana se inclinaba hacia los juegos que simulaban roles maternales, ella prefería imaginarse en otros papeles, como el de profesora o cantante. “Nunca se me despertó ese instinto”, expresó la actriz, dejando claro que su elección no fue producto de un rechazo deliberado, sino de una ausencia natural de ese deseo.

“Yo no sé si nunca tuve hijos por egoísta o por miedo también. Creo que no hubiera sido tan buena mamá. Les hubiera dado tanto gusto en todo que me hubieran sacado los ojos después”, confesó entre risas.

Margarita habló de su postura frente al aborto

Durante una entrevista en el pódcast Desnúdate con Eva, conducido por la presentadora Eva Rey, la actriz reflexionó sobre su decisión de no ser madre y defendió el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

La conversación surgió cuando Eva Rey compartió su experiencia personal al quedar embarazada a los 40 años. La presentadora confesó que, en ese momento, consideró la posibilidad de abortar, pero finalmente decidió continuar con el embarazo tras ser persuadida por su pareja.

Margarita Rosa de Francisco habló de la taza de natalidad en Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

“No quería ser mamá, y mira, la vida me puso en esto”, expresó Rey, quien también afirmó estar de acuerdo con el derecho al aborto, subrayando que esta es una decisión que cada mujer debe tomar de manera individual.

En respuesta a las declaraciones de Eva Rey, Margarita Rosa de Francisco destacó la importancia del poder que tienen las mujeres al decidir sobre la maternidad. “Esa última voluntad de la mujer de decidir ‘tengo el hijo o no lo tengo’. Si le dicen a uno ‘pero es que sin la semilla del padre usted no tendría’, pero es la mujer la que pare el mundo, la que pare la vida”, afirmó Margarita.