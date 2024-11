Familiar de ciclistas arrollados por funcionario de la Superintendencia de Transporte reveló detalles de los hechos

Tras el accidente, el presunto responsable habría huído en otro automovil - crédito @davidrom93/X

En la mañana del lunes 4 de noviembre 2024, un vehículo de alta gama estuvo involucrado en un grave accidente de tránsito con un tractomula, que dejó como saldo un ciclista muerto y uno más herido, en una vía de Neiva (Huila).

Lo grave del caso es que el presunto responsable del siniestro vial fue identificado como Sergio Israel Rojas Serrano, funcionario de la Superintendencia de Transporte en la dirección de Promoción y Prevención en Puertos, y quien tendría un amplio historial de multas de tránsito que asciende a los $57.000.000; además, el carro no tenía Soat vigente y su licencia de conducción estaba suspendida hasta 2049.

En el momento de los hechos, las autoridades corroboraron que Rojas Serrano conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas, lo que agravaría más su presunta responsabilidad en el accidente de tránsito, en el que investigan si el exceso de velocidad pudo ser el factor determinante para que ocurriera.

En redes sociales compartieron la identidad de quien fuera el presunto responsable del grave accidente de transito ocurrido en Neiva. Esta persona tendría problemas de accidentes desde el 2022 y la licencia suspendida hasta el 2049. En el metraje se observa un incidente previo ocurrido en julio del 2024, donde también fue detenido por conducir en estado de embriaguez - crédito Noticias desde el Huila/Facebook

Al respecto, Weymar Muñoz, cuñado de una de las víctimas, relató lo que habría sucedido con Rojas Serrano antes del accidente. Reveló que el funcionario había salido de un centro de recreación a comprar licor, y luego de eso, condujo a gran velocidad su vehículo Ford Mustang convertible de color rojo, provocando el siniestro vial.

“Lo que sabemos, verificado, es que Sergio Rojas sale de un centro de diversión aquí en Neiva. En un semáforo antes del accidente para a comprar licor y arranca con una especie de pique y atropelló a mi cuñado y al hermano, y estrelló el carro contra una tractomula. Mi cuñado, César, llegó muy herido a la clínica y su hermano falleció al instante”, indicó a W Radio.

Agregó que, en vez de prestar los primeros auxilios a los ciclistas atropellados, el funcionario de la Superintendencia de Transporte se habría dado a la fuga. “El conductor de la tractomula intentó detener al señor y escapa con la ayuda de sus cómplices, porque son cómplices de un homicidio, y hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión por parte de las autoridades”, complementó en la entrevista.

El accidente involucró un tractocamión, dos ciclistas y un carro rojo de alta gama - crédito Superintendencia de Transporte

No obstante, al parecer, habría reflexionado de la grave falta que estaba cometiendo, por lo que, según dijo el familiar de una de las víctimas, decidió regresar al lugar de los hechos. “Regresa al sitio del accidente como cualquier sociópata y desadaptado para ver qué ha pasado. Lo conducen al búnker de la Fiscalía aquí en Neiva, pero después de una entrevista lo dejan libre”, apuntó al medio citado.

Muñoz enfatizó en que el presunto infractor no se ha comunicado con la familia afectada, que perdió en el siniestro uno de sus parientes, y destacó que no se han tomado medidas correctivas frente a lo sucedido. “Nosotros no nos interesa comunicarnos con una persona de esas características que a todas luces es un desadaptado y que es una persona peligrosa para la sociedad. La Fiscalía no la captura en flagrancia, entonces no toma decisiones, pero es que este no es un accidente de tránsito, este es un homicidio. Hay omisión de socorro porque los acompañantes que iban con él, lo ayudan a escapar”, dijo.

El presunto responsable sería funcionario de la Supertransporte - crédito Simit/Web

Respecto al amplio historial de sanciones por manejar en estado de alicoramiento, Muñoz afirmó, que: “Nadie entiende por qué andaba manejando este vehículo ese día en estado de alicoramiento. Nadie se ha pronunciado al respecto, sí ha habido acompañamiento de las autoridades diciendo -vamos a actuar-, pero empezando por el fiscal de caso, todavía no ha tomado ninguna decisión”, concluyó al citado medio.