Violeta Bergonzi se llevó tremendo susto con uno de sus hijos durante una sesión de fotos: “Se nos va el alma por unos segundos”

La presentadora debió reaccionar de manera inmediata para resguardar al menor de un accidente - crédito @violetabergonzi/IG

Violeta Bergonzi es una de las integrantes del matutino Mañana Express y Buen día, Colombia, que junto a Ana Karina Soto, Orlando Liñán y Viena Ruiz entretienen a los televidentes desde tempranas horas de la mañana. La presentadora se convirtió en madre por segunda vez y, como es habitual, compartió con sus seguidores algunas experiencias de esta faceta de su vida.

En medio de la celebración de Halloween, la comunicadora decidió hacer una sesión fotográfica en compañía de sus dos hijos. El mayor era el encargado de sostener en sus brazos al más reciente integrante de la familia. Hasta ese momento, todo iba bien, pero en una de las pausas, el primogénito de Bergonzi no pudo sostener el peso de su hermanito, lo que casi provoca un incidente.

Violeta Bergonzi confirmó en sus redes sociales el nacimiento de Hernando, su segundo hijo - crédito @violetabergonzi/Instagram

A través de su cuenta de Instagram en la que suele ser bastante activa, la conductora del matutino del Canal RCN vivió momentos de pánico cuando Alicia, que sostenía en sus brazos a Hernando Jr., perdió el control de la situación. El pequeño estaba acostado sobre el regazo de su hermana, pero se puso de pie y su hermana no soportó el peso, por lo que casi cae con su cabecita al piso, haciendo que Bergonzi reaccionara de manera inmediata.

Fue tal la agilidad de Bergonzi, que debió lanzarse de inmediato al rescate del pequeño Hernando, evitando así una tragedia mayor.

Violeta Bergonzi presumió las fotografías de Halloween con su familia - crédito @viooletabergonzi/IG

“Solo las mamás entienden que se nos va el alma por unos segundos. Cuando intentas una sesión de fotos familiar… pero la vida real siempre se impone. Alicia posando como una profesional, Hernando Jr. explorando nuevas alturas (¡y casi el piso!), y mamá siempre al rescate mientras papá está en modo trabajo”, agregó la presentadora a la descripción del video.

Las reacciones no tardaron en aparecer de parte de sus seguidores, quienes se pronunciaron con comentarios como, por ejemplo el de su esposo, Hernando Luque, que quedó desconcertado por la situación: “En qué momento pasó esto. Por qué no me di cuenta”. Otros fueron más allá: “Las mamás siempre somos superheroínas♥️, pero no entendí esa mano de dónde salió volando 😄”; “tremenda rescatada”; “esas somos siempre las supermamás”, entre otros.

Por qué no se lleva bien con sus compañeras de set

Los seguidores de Buen día, Colombia, se han percatado de la mala relación que existe entre las presentadoras del matutino Violeta Bergonzi y Viena Ruiz. En entrevista con el desaparecido programa Lo sé todo, la modelo y comunicadora habló al respecto, haciendo referencia a que existen todas las diferencias que se puedan imaginar.

Violeta Bergonzi aclaró afirmaciones sobre Ana Karina Soto y Viena Ruiz en donde las calificó de "tóxicas y conflictivas" - crédito @losetodocol/Instagram

“Todas las diferencias que te puedas imaginar. O sea, piensa en Viena, Ana Karina y Violeta, ¿en qué se parecen? ¡En nada! Todas somos mujeres totalmente distintas (...) Con Ana Karina nos hemos pegado unas agarradas que tú no te imaginas, y con Viena no tanto porque es relativamente nueva. ¿Imagínate que no peleáramos? ¡Qué pereza todos los días contentos! (...)”, puntualizó.

Pero esto no fue lo único que dijo, pues mencionó que si es muy “parchada y relajada”, entiende que no es fácil lidiar con una personalidad como la de ella, que vive en una “burbujita”, muy alejada de la realidad a la que otros se puedan enfrentar.

“Yo vivo en mi mundo imaginario. Soy muy parchada y muy relajada, vivo como en mi burbujita y no le paro bolas a nada”, comentó la también modelo cuando le pidieron contar la verdad sobre las especulaciones que se hacen sobre supuestos problemas entre ella y sus compañeras de Buen Día Colombia, dejando claro que no le afectan los comentarios al respecto.