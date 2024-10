En redes reviven polémico trino de Diego Cancino de 2021 en el que defendía los derechos de las mujeres: “Cero tolerancia contra el acoso sexual”

Diego Cancino rechazó el acoso sexual de funcionarios públicos cuando era concejal de Bogotá - crédito red social X

El país despertó con la noticia sobre el caso de presunto acoso sexual que habría cometido el nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino, contra una asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, a quien habría tocado de forma abusiva sus partes íntimas, según conoció Infobae Colombia.

La noticia ha generado un mar de críticas en redes sociales por el accionar del “ungido” del presidente Gustavo Petro, que regresaría al Gobierno nacional después de dos meses de dejar la cartera del Interior. De hecho, en la mañana de este domingo 27 de octubre se ha viralizado una video de Cancino, en el que rechazaba vehementemente cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La publicación data del 17 de agosto de 2021, cuando la exconcejal Lucía Bastidas denunció públicamente que el entonces director de Convivencia y Diálogo Social de la Alcaldía de Claudia López, Néstor Daniel García, habría acosado a varias mujeres aprovechándose de su cargo en la administración.

Ante los testimonios, el entonces cabildante Diego Cancino se fue contra el funcionario y pidió a las entidades públicas proteger a las víctimas de acoso. “Cero tolerancia contra el acoso sexual que han denunciado mujeres, menos viniendo de un servidor público. Estas prácticas violentan, humillan, profundizan su desigualdad y vulneran su autonomía. Nada justifica usar la violencia y el poder como ejercicio patriarcal de dominio”, señaló Cancino en sus redes sociales.

El entonces cabildante rechazó en su momento el caso por presunto abuso sexual de un funcionario de la alcaldía de Claudia López - crédito red social X

Incluso, en su intervención en el Concejo de Bogotá, el hoy acusado de acoso sexual exigió a la administración y a los organismos de justicia que se le diera prioridad a las víctimas y sus testimonios, con el fin de no caer en la revictimización de las afectadas, que se enfrentaban a un funcionario con poder de la administración distrital.

“Nosotros jamás podemos revictimizar a las víctimas. Acá nosotros necesitamos que en estos casos, como en general, pero más en estos casos, haya un enfoque de género. La carga de la prueba en este tipo de casos no la tiene la víctima. En estos casos, el enfoque de género tiene que aplicarse, no es que “vamos a ver quién tiene la razón” y “vamos a evaluar y discutirlo hasta que San Juan agache el dedo”. No. Cuando una víctima denuncia, tiene la prioridad, y rechazamos totalmente cualquier acto de acoso o de violencia sexual y, mucho más, si viene de la administración”, señaló el entonces cabildante.

Las palabras de Cancino fueron recogidas por la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, que usó su intervención como ejemplo de la forma en que debe ser tratada la reciente denuncia interpuesta por Viviana Vargas Ávila tras haber sido agredida por el ahora presidente de la SAE.

La senadora Angélica Monsalve revivió la intervención de Diego Cancino cuando era concejal de Bogotá - crédito red social X

“Este breve video vale la pena verlo. El Cancino feminista le habla al sector público sobre cómo tratar al Cancino acosador y depredador sexual”, señaló la congresista en su cuenta de X.

Asimismo, la analista política y opositora al Gobierno nacional Ani Abello, se refirió a la intervención de Cancino en el Concejo de Bogotá. “Morí de la risa oyendo a Diego Cancino dando cátedra de cómo se debe actuar frente a una acusación por acoso sexual. Por favor no se lo pierdan”, señaló.

Desde el Consejo de Bogotá también se refirieron a las recientes acusaciones contra el nuevo presidente de la SAE, como es el caso de la cabildante Heidy Sánchez Barreto, quien usó el apodo que el entonces concejal se autoimpuso para defender los derechos de las mujeres.

La concejal de Bogotá pidió explicaciones y resultados a la Fiscalía por caso de acoso sexual contra Diego Cancino - crédito red social X

“No se puede venir a posar de “traidor del patriarcado”, cuando siguen reproduciendo conductas de machos violentas. La Fiscalía tiene los elementos y pruebas recientes para actuar en derecho, Diego Cancino tiene que dar un paso al costado y responder por esta grave denuncia. Viviana, te envío un fuerte abrazo en este proceso”, señaló la cabildante del Pacto Histórico.