Hombre fue enviado a la cárcel por golpear y morder la cara de su pareja: “Me intentó ahorcar”

Un hombre fue capturado, imputado con cargos por el delito de violencia intrafamiliar y cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por haber agredido a su pareja sentimental, a su hijo y a su sobrino en Manizales (Caldas). De acuerdo con el medio local La Patria, el procesado, cuyo nombre no fue revelado, tiene antecedentes penales y ya había sido condenado por otro caso similar.

Los hechos por los cuales tuvo que presentarse nuevamente ante la justicia ocurrieron en la mañana de un domingo, cerca de las 8:00 a. m. El hombre llegó a la residencia de su pareja (calle 20 con carrera 19), con la que había iniciado una relación hacía tres meses, y la agredió brutalmente. La víctima se puso en contacto con las autoridades para ser auxiliada.

La patrulla del cuadrante ocho, adscrita al Comando de Atención Inmediata (CAI) Centro, llegó al lugar y recibió la denuncia de la ciudadana, que aseguró haber sido golpeada en repetidas ocasiones por su novio, con quien estaba viviendo en unión libre.

Durante la audiencia en la que el procesado fue judicializado, la Fiscalía citó las declaraciones de la mujer, que contó con detalles las agresiones de las que fue víctima. De acuerdo con su relato, el sujeto en cuestión no solo la golpeó, sino que también mordió su rostro y la intimidó valiéndose de un cuchillo. Además, la insultó mientras la agredía y afirmó que sería capaz de asesinarla.

“Llegó, me despertó y me dio golpes en el cuerpo y patadas en el muslo derecho. Me intentó ahorcar, se me tiró encima, me cogió del cabello, me mordió la cara y me amenazó con el arma blanca, sin dejarme salir de la casa. Me decía perra, piroba, no perdona mi pasado, que si no era de él, no era de nadie, que era capaz de matarme y enterrarme. Aproveché que entró al baño, para correr y pedir ayuda”, explicó la víctima, citada por el informativo local que tuvo acceso a la audiencia.

El señalado agresor había sido sentenciado con anterioridad a cuatro años de prisión por el delito de violencia intrafamiliar, luego de haber sido denunciado por su expareja, a la que también golpeó. La mujer perdió sus dientes debido a las agresiones: “A la ex le daba madera y le tumbó los dientes”, precisó la nueva denunciante.

A pesar de la gravedad de los hechos, el hombre, que alcanzó a estar en la cárcel, recibió el beneficio de libertad condicional bajo el compromiso de que no reincidiría en su conducta. No obstante, presuntamente, volvió a incurrir en el delito, por lo que fue cobijado con la medida de aseguramiento, que se mantendrá hasta que se defina su situación jurídica.

La reciente víctima aseguró estar atemorizada, ya que tanto su vida como la de sus familiares están en riesgo. “Le tengo miedo, temo por mi vida y las de mis allegados”, aseveró.

El caso de la docente Yuli Henao en Cimitarra

Este tipo de conducta se asemeja a la de Carlos Estiven Martínez Barrera, un hombre capturado e imputado por los delitos de feminicidio agravado y homicidio en grado de tentativa tras haber asesinado a su pareja Yuli Henao López el 25 de junio de 2024 en Cimitarra (Santander).

Según contó la fiscal del caso en una audiencia, el hombre mantenía restringida a la víctima, impidiendo que saliera, que tuviera amigos o que se vistiera como prefiriera. Además, también aseguró que si ella no era su novia, no sería la compañera de nadie más.

Las investigaciones mostraron que otras mujeres lo denunciaron por haberlas agredido; una de ellas es Diana Tatiana Castillo, que afirmó que Martínez Barrera la golpeó y la mordió en el rostro. “Estaba tomando, le contaron algo, llegó a mi casa; cuando llegó, me dañó el celular, me mordió la cara, me dijo que me iba a matar, me pegó en la cabeza con una piedra, me dijo que si no estaba con él, no iba a estar con ninguna otra persona. Él quería explotar los cilindros de gas del negocio, tenía una mechera en la mano, estaba abriendo el gas”, explicó la mujer, citada por la fiscal del caso.