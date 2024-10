Defensa de Sneyder Pinilla entregó celular con 26 nombres de presuntos implicados en corrupción de la Ungrd

Sneyder Pinilla aseguró que se siente avergonzado por los actos de corrupción que cometió - crédito Colprensa

La defensa del ex director de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, entregó a la Fiscalía General de la Nación una prueba clave con la que se daría cuenta de la responsabilidad de 26 personas en el escándalo de corrupción que sacude a la entidad. Hasta el momento, se sabe que exfuncionarios de la Ungrd, contratistas y altos funcionarios del Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, estarían involucrados.

En consecuencia, la defensa del procesado entregó el celular de Pinilla a la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y a la fiscal auxiliar delegada ante la misma Corte, en aras de que se investigue su contenido. Esto, en medio del principio de oportunidad que se está tramitando, que implica un compromiso de colaboración con la justicia para revelar los nombres de las personas salpicadas en el entramado.

“Se ofrece y se entrega el equipo celular marca Apple modelo Iphone 14, con número serial (...), perteneciente al suscrito, para que se realice una extracción selectiva y controlada forense de los números telefónicos de las personas que me permito relacionar”, se lee en la misiva enviada a las fiscales. Los nombres de las personas enlistadas en el documento fueron omitidos a la opinión pública y fueron mencionados exclusivamente con fines judiciales.

Sneyder Pinilla pidió que se verifiquen los números telefónicos de 26 personas que yacen en su celular - crédito Unsplash

El exfuncionario en cuestión ha estado revelando información sobre el escándalo de corrupción, descubierto con la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira que se quedaron sin utilizar. El contrato para la adquisición de los vehículos fue objeto de desviación de recursos públicos y, presuntamente, los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle, recibieron parte del dinero para promover las reformas del Gobierno en el Congreso.

“Unos congresistas habrían recibido una millonada. Iván Name ese dinero lo habría recibido a través de Sandra Liliana Ortiz (…) El doctor Calle habría recibido $1.000 millones en la ciudad de Montería, esos dineros se entregaron siguiendo presuntamente un direccionamiento de Olmedo López”, explicó el magistrado auxiliar Alex Movilla Andrade en un encuentro con Pinilla, divulgado por Noticias RCN.

“Cagada la mano, cagado el brazo”: la ola de corrupción en la Ungrd

En sus declaraciones, el exdirector aseguró que varios integrantes del Gobierno Petro están involucrados en el entramado, pero que solo tuvo contacto con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para dialogar sobre tres contratos de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).

Sneyder Pinilla aseguró que habló con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, sobre el redireccionamiento de tres contratos - crédito Ministerio de Hacienda

Eso quiere decir que, luego de haber desviado recursos de los carrotanques, pasaron a involucrarse en otras irregularidades con el resto del dinero de la Ungrd. “Ya estábamos, desafortunadamente, con esta estructura criminal apoderándonos de recursos de la Unidad”, precisó.

De hecho, indicó que, de no ser por las averiguaciones que se hicieron con respecto a los carrotanques, probablemente la corrupción se habría mantenido a flote y el resto de los contratos redireccionados seguirían ocultos. “Cagada la mano, cagado el brazo, nosotros ya estábamos inmersos en este tema de corrupción, se lo digo con vergüenza, donde no se den cuenta de que eso pasa con los carrotanques, Dios no quiera nosotros que estábamos haciendo hoy”, aseveró Sneyder Pinilla.

Los presuntos implicados en el caso han negado cualquier acción ilegal relacionada con la Ungrd, desvirtuando toda la información que hasta el momento ha revelado el procesado ante las autoridades. Por su parte, Pinilla indicó que está dispuesto a devolver el dinero público que hurtó. En su proceso penal, ya fue imputado con cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

El testigo clave del caso de corrupción de la Ungrd aseguró que está dispuesto a asistir a todas las citas que se programen para revelar la verdad - crédito Redes sociales

“Voy a reparar económica y moralmente: económicamente devolviendo los recursos con los cuales me pude haber apropiado, y moralmente, diciendo la verdad y nada más que la verdad”, aseveró.