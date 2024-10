Apareció la supuesta ex del novio de Aida Victoria Merlano: “Yo que iba a saber que le iban a regalar un caballo”

El empresario Juan David Tejada regaló a Aida Victoria Merlano un caballo de paso fino - crédito @aidavictoriam/Instagram - @villa_nani/TikTok

Aida Victoria Merlano se robó la atención en las redes sociales después de recibir un regalo inusual de su pareja, el empresario Juan David Tejada.

Tejada sorprendió a la influencer con el regalo de un caballo de paso fino, un gesto que rápidamente se viralizó en Instagram y generó diversas reacciones entre sus seguidores.

El video del momento en que Merlano recibe el caballo, adornado con un moño rojo, fue compartido en sus redes sociales, donde expresó su emoción con la frase: “Juan, tú eres el incendio”.

Por su parte, Tejada también publicó imágenes del regalo, acompañadas del mensaje: “Te voy a mostrar lo que es que te amen de verdad”, lo que incrementó las especulaciones sobre futuros planes de boda.

Sin embargo, el regalo no estuvo exento de controversia puesto que surgieron rumores sobre la procedencia del caballo, sugiriendo que podría haber pertenecido a una supuesta exnovia de Tejada.

Estas especulaciones iniciaron cuando una mujer, conocida como ‘Nani’ Villa, en la red social Tiktok, compartió un video de una cabalgata con la frase: “Le regalaron un caballo y resultó que el caballo era mío (a desensillar mija)”, muchos pensaron que era una indirecta para la barranquillera.

Ante estas especulaciones, Villa negó cualquier vínculo con Tejada y Merlano, aclarando que no los conoce y que no tiene relación alguna con el regalo.

“Este video lo hice porque hay un video circulando que se prestó para muchas cosas; además, porque tengo dos hijos y uno de ellos es adolescente y tiene redes sociales (...) me tiraron una cantidad de odio que decía que yo estaba ardida, que yo estaba dolida, que yo era una ex frustrada, no, yo no soy ex de nadie. Yo no tengo ningún problema de eso en este momento, no ando agarrada con nadie, no ando buscando problemas con nadie”.

Asimismo, la empresaria reveló la razón tras publicar su video y cómo se enteró del regalo de Aida: “Yo simplemente lo que publiqué ese día es porque estaba chismoseando con una amiga de un tema de esos, no le pasó a ella, no me pasó a mí, no tenemos nada que ver con eso y se me dio por publicar eso, pero es un video viejo (...) ustedes no se fijaron en la fecha, el video yo lo publiqué el 13 de octubre y a la señorita Aida, yo no me había dado cuenta del chisme y me fui a mirar (...) miré y es perfecto, divinos, preciosos, el video da ganas de comérselos a picos, es un tipazo y ella sonríe, me encanta, pero yo no tengo nada que ver con eso, no los conozco, yo soy una señora X (...) yo revisé y en qué parte yo nombre a alguien, o en qué parte esto está enlazado con eso y si fue un día antes cómo lo pudieron enlazar, es que las redes sociales”.

Por último, la mujer implicada aclaró que no está buscando fama, no quiere convertirse en influencer como muchos especularon: “Todo el mundo piensa que esa cuenta es falsa porque apenas tiene 8 y sí, la cuenta es nueva, pero yo siempre he tenido en cuenta de TikTok (...) TikTok me bloqueó la cuenta porque no cumplíamos con las políticas, es por eso, no es falsa, es mía, no me mandó Westcol (...) que yo quiero fama, que yo quiero likes, que yo ando buscando mi cuarto de hora, para nada, yo no soy influencer ni me dedico a eso, ni pretendo serlo, yo simplemente tengo un criadero de caballos y lo que les publico son videos de mi hijo pequeño de 5 años, videos de mis amigas (...) y ese es mi contenido”.

A pesar de la controversia, la relación entre Merlano y Tejada parece consolidarse. La mayoría de los seguidores de la barranquillera aprueban la relación, viendo en el empresario a alguien que le corresponde adecuadamente. Además, han surgido rumores sobre una posible boda, aunque no hay confirmaciones oficiales al respecto.