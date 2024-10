Valentina Taguado revivió episodio de su infancia que involucra a su padre: “Me negó cuando nací”

Valentina Taguado rompió en llanto al recodar un episodio lamentable de su infancia víctima de maltrato - crédito YouTube Entre Valientes

Valentina Taguado se ha ganado el corazón de sus seguidores con las ocurrencias que narra en radio, durante su participación en Los Impresentables de la emisora Los 40 Principales. En conjunto con Roberto Cardona y Pipe Flórez, han entretenido en las mañanas a los oyentes, que desde hace días también pueden verlos en televisión.

La comunicadora destaca por su inigualable sonrisa y desparpajo con el que se refiere a diferentes temas, imprimiéndole su sello personal. Sin embargo, en una reciente conversación que sostuvo con Tropicana, la joven abrió su corazón y reveló una realidad que la marcó durante su infancia la cual involucró también a su progenitor.

La bogotana desató todo tipo de emociones entre sus seguidores durante la charla con Adriana Bustos, periodista que conduce el programa Entre valientes. La también creadora de contenido no ocultó los momentos de tristeza que la marcaron en el pasado cuando se enfrentó con un recuerdo doloroso al ser negada por su papá.

La cruda imagen que le dejó su padre fue tal, que recordó los episodios desgarradores de violencia que protagonizó, pues en repetidas ocasiones fue agresivo con su mamá y su hermano. Estas huellas salieron a la luz cuando Bustos lanzó la primera pregunta: “¿Cómo transmitir esa sonrisa cuando uno ha tenido que sufrir tanto en la vida?”, dando paso para que abriera su corazón en este momento de su vida.

Aseguró inicialmente que no tuvo una infancia fácil, pues creció en Bogotá, pero cuando su mamá decidió separarse de su papá comenzó al saltar de casa en casa, viviendo en arriendo y sin trabajo. Fue en ese momento en que rompió en llanto, ya que era muy duro para la comunicadora devolverse en el tiempo y revivir esos recuerdos del pasado que fueron un camino oscuro en su crecimiento.

“Cuando nací, todo empezó mal. Mi papá es una persona violenta y él me negó cuando nací, soy la menor. Él me niega y las autoridades le dicen que, si se hace una prueba de sangre y resulto ser su hija, se va para la cárcel. Supongo yo que ya venían con problemas con mi hermano, líos intrafamiliares y eso...y ahí sí se asustó”, puntualizó en el programa antes citado.

Pero la historia con su padre no terminó ahí, pues aseguró que de no haber sido por un lunar que tiene en la espalda, el mismo de su abuela, no habría sido reconocida por el hombre. Otro de los puntos que tocó Taguado tuvo que ver con las razones por las que su mamá decidió contraer matrimonio con su padre, a pesar de los señalamientos y aguantar el maltrato al que se vio sometida todo el tiempo.

“Yo siento que estuve hipnotizada mucho tiempo ... Había un juego que mi mamá decía: ‘Vamos a escondernos debajo de la cama’, salía, cerraba la puerta y, más grande, me doy cuenta de que era porque mi papá la maltrataba. Ella trataba de ocultarlo, pero no se podía, él cada vez era más loco”, agregó.

Por último, Taguado con sus ojos envueltos en lágrimas revivió la escena en la que su padre maltrató a su hermano porque no se aprendía correctamente unas cosas del colegio. Para ese momento, el menor debió soportar los gritos y malos tratos de su padre, a tal punto que le propinó en repetidas ocasiones varios golpes que dejaban evidencia en su cuerpo.

“De los que más llevaron del bulto fueron mi mamá y mi hermano”, finalizó la joven presentadora, afirmando que su nueva versión es proceso de un trabajo duro de terapia porque fue alguien introvertido.