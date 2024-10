Santi, del ‘Desafío XX’, estaría saliendo con una compañera del programa: “Ya lo perdimos”

El exparticipante del reality apareció en un video besándose con una excompañera de equipo- crédito @santiagorios94/Instagram

Los exparticipantes del equipo Omega del reality Desafío XX, conformado por Luisa, Lina, Alejo, Renzo, Karen, Francisco, Mapi, Santi, Campanita y Natalia, se reencontraron después de la final del programa.

Los exconcursantes se fueron de viaje a Playa el Francés, ubicada en el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre.

Los deportistas llamaron su reencuentro como Omega Tour, y se les ha visto disfrutar de la playa, gastronomía caribeña y fiestas.

Los exparticipantes del reality también han grabado videos cómicos y tendencias de bailes, mientras disfrutan sus merecidas vacaciones, luego de sufrir en la difíciles pruebas del programa.

Ambos exparticipantes se encuentran en la fiesta de reencuentro del equipo Omega - crédito @Desafioxx 21/TikTok

Uno de los momentos más sorprendentes del viaje fue cuando en medio de una fiesta nocturna se puede observar a varios del equipo Omega bailando en pareja, pero en un instante la cámara enfocó a Santi y captó un apasionado beso con Lina.

El video fue publicado por el deportista Yoifer y se puede observar que mientras todos estaban disfrutando de la presentación de un DJ, Lina y Santiago estaban muy juntos; esta interacción sorprendió a los televidentes del programa que ya finalizó, el cual dejó como ganador de la edición 2014 a Kevyn Rua.

Rápidamente el corto clip se hizo viral en las redes sociales. Algunos usuarios piensan que hay una relación entre ellos y otros están tristes porque el excompetidor ya no estaría soltero: “Tremendo beso 😘 se dieron Lina y Santiago en la fiesta de omega tour hay un nuevo amor❤️en las fiestecitas de Yoifer quedó la evidencia”; “Santi y Lina besándose en el Omega tour Quien se iba a imaginar”; “Ya perdimos al muchacho”; “Lina es preciosa! Se merecen los dos!”; “Lo que no “pudieron " hacer mucho en el Box ahora se están desquitando y calmando las ganas afuera”; “Esto si no me lo esperaba. Santi con Lina”; “En esa fiesta van a comerse todos con todos sabroso jajajaja”.

Los exconcursantes fueron grabados dándose un beso - crédito @linahz02 - @santiagorios94/Instagram

No es primera vez que Santi está involucrado en rumores con una compañera del reality puesto que durante las grabaciones del programa se besó con Glock; sin embargo, al salir de la competencia explicó que todo sucedió por “dinámica del juego... Un juego que se hizo en su momento en la fusión y entonces los dos decidimos ser congruentes con la dinámica y no desentonar”, explicó en el formato Preguntas a Muerte, de Caracol Televisión y La Red.

Además, en el reality de Caracol Televisión surgieron varias parejas y una de las más polémicas fue el amorío de Natalia Rincón y Kevyn Rua, el ganador del Desafío XX, puesto que los estaban juntos cuando Kevyn todavía tenía una relación con su expareja Derly Hurtado. Aunque los dos expartipantes terminaron su relación.

“La pelada es chévere y ya… como compañera aquí en el Desafío y ya, hasta ahí llegó todo, yo tengo los pantalones bien puestos para no ponerme a hablar mal de otra persona y si esa personita cree que gana más hablando y diciendo cosas, pues eso es respetable”, explicó Rua al terminar con Natalia.

Kevyn y Natalia, del ‘Desafío XX’, tuvieron un romance en el reality - crédito Canal Caracol

Al final los dos excompetidores se sintieron mal por sus acciones y le pidieron disculpas a Derly Hurtado: “Que me disculpe porque en el Desafío las emociones se viven en otro mood. Realmente, Kevyn siempre me vendió la idea de que ella era una mujer tóxica y que estaban mal. Yo me guie de la versión que me dio en Alpha, pues recordemos que él en Beta decía que se iba a casar, pero ni yo ni los de Alpha nos enteramos de eso (...) A mí me daba cosa pensar en ella”.

Mientras que por su parte Rua expresó: “Mi expareja, no he tenido la oportunidad de hablar con ella (...) Yo a ella la quiero muchísimo. Debí hacer las cosas de manera diferente (...) hice algo que no estuvo bien. No me enorgullezco, pido disculpas, esa mujer es un amor, me duele haberle causado daño”.