La emprendió contra el Senado colombiano Diosdado Cabello, el segundo del régimen en Venezuela

Fotografía de archivo de Diosdado Cabello. (Crédito: EFE / Miguel Gutiérrez)

Nuevamente Diosdado Cabello, el hombre de mayor importancia del régimen en Venezuela, después de Nicolás Maduro, la emprendió contra las instituciones colombianas, ahora contra el Senado de la República, luego de que en esa corporación se aprobara una proposición con la que le solicitaron al presidente, Gustavo Petro, que reconozca oficialmente como presidente del hermano país a Edmundo González.

A través de su programa Con el Mazo Dando, que se transmite en un canal de televisión de los medios de propaganda de Maduro, el autodenominado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz calificó de “infame” la solicitud de los senadores al jefe de Estado y con su tradicional diatriba aseguró que se trataba de una institución cooptada, supuestamente, por el “narcoparamilitarismo”.

“La mayoría de los que votaron con esa decisión sobre Venezuela están ligados con el paramilitarismo, el narcotráfico y si no lo hacen les pasan factura. A diferencia de Venezuela, nosotros somos libres y soberanos ¡Aquí Estados Unidos (EE.UU.) no tiene derecho a decir nada!”, afirmó.

Además, sostuvo que la petición a Petro no tenía efectos, por lo que la desestimó, e insistió en que se trataba de una orden desde el país norteamericano.

“¿Desde cuando ellos son Consejo Nacional Electoral (CNE) para decir quién ganó o no? Vienen con órdenes del imperio (...) No logran con eso nada, porque a nosotros no nos importa que diga el Senado colombiano es intrascendente”, insistió.

Fotografía de archivo de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. (Crédito: REUTERS)

Finalmente dejó entrever que lo que se está buscando es que el régimen caiga y de esta manera se puedan quedar con las riquezas del hermano país.

“Nosotros debemos estar claros, nuestro país es la joya de la corona que ellos buscan... A ellos, desestabilizar les ha costado ¡Y mucho! Al contrario lo que han logrado es fortalecernos a lo interno”, espetó.

Se debe recordar que todo el Congreso colombiano le hizo la solicitud al jefe de Estado colombiano para que reconociera como presidente a González, incluida la Cámara de Representantes, que de hecho radicó primero esa iniciativa.

No obstante, Petro señaló que analizaría la solicitud para respaldar la victoria en las urnas de González, que ahora se encuentra exiliado en España.

“El congreso de Colombia, por ordenamiento constitucional, no puede exigirle al presidente posiciones en materia de política internacional. La proposición es una solicitud y la estudiaré dentro de las decisiones que tengo que tomar siempre consultando, antes que nada, el interés general de la sociedad colombiana (sic)”, publicó en su cuenta oficial de la red social X, cuando conoció la petición del Legislativo.}

Fotografía de archivo del presidente Gustavo Petro. (Crédito: Presidencia de la República)

Igualmente Petro ha insistido en que para fijar una posición sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen tiene que hacer públicas las actas de votación, postura que comparten con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

“Con el presidente Lula ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”, afirmó el viernes en una entrevista con CNN en Nueva York (EE.UU.), cuando se realizaba la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Sobre el tema también se refirió el viceministro de Relaciones Exteriores colombiano, Jorge Rojas, que en una entrevista que concedió al medio internacional Europa Press indicó que esperarán al plazo máximo para la posesión presidencial en el hermano país.

“Esperaremos hasta el 10 de enero porque es la fecha en la que se dará la transición. Hay un margen de incertidumbre y queremos facilitar el diálogo político”, afirmó el vicecanciller.

El Gobierno Petro, en todo caso, ha dejado entrever que esperan que haya una transición en la nación hermana, donde el chavismo dé paso a la democracia y reconozca a la oposición.

“Venezuela va a tener que reconocer que hay un actor político que se llama oposición, con todas sus diversidades, y que hay un actor político que se llama Gobierno o chavismo, con todas sus características”, dijo Rojas en Europa Press.