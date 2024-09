Quiénes son Los Nandos, la banda acusada como responsable de dejar los restos humanos en Usme

Desde la mañana del martes 24 de septiembre inició la búsqueda de restos humanos en la zona - crédito Fiscalía General de la Nación

Bogotá ha sido escenario de un macabro hallazgo: restos humanos en lo que se ha catalogado de fosa común, esto en inmediaciones de los barrios La Fiscala y Arrayanes, en la localidad de Usme, donde se encontraron restos humanos quemados y enterrados. Según las autoridades, las víctimas serían producto de una organización criminal conocida como Los Nandos.

El descubrimiento se produjo en una zona residencial próxima a varios lotes, lo que ha requerido la intervención de la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar para realizar la inspección y recuperación de los cuerpos y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), que acompaña las investigaciones.

Hasta el momento, se han encontrado restos óseos, dedos, zapatos y ropa con restos de piel humana. Las autoridades han allanado 17 viviendas y dos lotes en busca de más pruebas y posibles víctimas, y se dio con la captura de una mujer con “diversos elementos como bolsas con sustancia químicas, un revólver, nueve cartuchos, tres grameras y nueve celulares”, indicó la Fiscalía.

Sin embargo, informes preliminares darían cuenta que la banda delicuencial Los Nandos estaría detrás de estos homicidios, cometidos en el marco de una disputa territorial por el control del microtráfico en el sector. La organización tendría injerencia en Ciudad Bolívar, informó Citytv, por lo que se sospecha que este macabro hallazgo tenga una posible relación con disputas con otras bandas en medio del control del territorio para quedarse con las líneas de microtráfico y rutas por donde ingresa droga a la capital.

La zona ha sido acordonada y se mantendrá bajo vigilancia mientras continúan las investigaciones. No se descarta la posibilidad de encontrar más restos humanos en terrenos adyacentes a los inmuebles ya inspeccionados.

La única persona capturada que ha dejado hasta el momento la investigación de las autoridades - crédito Fiscalía General de la Nación

Inspección en el punto no para y siguen revisando si puede haber más fosas comunes

Los restos óseos y los fragmentos de piel (incluidas partes óseas que se creen, sería de un cráneo humano, zapatos, ropa y demás), ya fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, donde se esperan los resultados en los próximos días.

En tanto que la zona en Usme sigue acordonada por la autoridades, dado que no se descarta que en el sector pueda haber otras fosas ocultas. Por tal motivo es que Los Nandos y sus métodos brutales de eliminación de rivales han generado alarma entre los residentes y las autoridades locales, quienes han posado sus focos sobre esta localidad, que entre enero y agosto de 2024, según cifras oficiales, reportó 60 casos de homicidio, un 50% más que en el mismo periodo de 2023.

Según pudo conocer El Tiempo con una fuente local, las pesquisas en el punto, que contó con la presencia de más de 200 miembros de la Fiscalía y el Ejército, podrían tomar uno o días más, y respecto a Los Nandos, se aseguró que esta organización delictiva había sido desarticulada en abril, dejando como resultado la caída de alias Nando, quien fue dado de baja en febrero de 2024.

Por este motivo Infobae Colombia habló con Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, quien brindó algunos detalles sobre el accionar que esta banda podría estar desarrollando para desviar la atención de las autoridades con el descubrimiento de los restos humanos.

Los peritos judiciales no descartan que puedan haber dos puntos más con restos humanos cerca al punto donde se produjo el hallazgo - crédito Fiscalía General de la Nación

“Las autoridades tendrán que hacer el mapa de conexión entre lo que se conoce como Los Nandos, y no es que sea una banda particular y que esté en un solo barrio, sino los servicios que prestaba a otras bandas especialmente en la Media Luna Sur, no solo en Usme”, aseguró Nieto.

Teniendo en cuenta lo anterior, “muy seguramente si está relacionado con esta posible fosa estaría lejos de los centros de operaciones precisamente para poder despistar y así generar más tiempo espacio y control sobre su mismo mercado, que en este sería las muertes violentas y ese servicio que le prestaban a otras estructuras”.

En el caso de los cuerpos embolsados y descuartizados que se han hallado durante los meses más recientes en Bogotá, el experto en seguridad comentó que “son mensajes entre delincuentes, y es que es evidente que cada vez que se deja un cuerpo en un punto específico va a ser encontrado, ya sea por la comunidad, las autoridades, o la otra banda. El mensaje en concreto, cuenta Nieto, que se envía con este clase de descubrimientos es de “poderío y control en ese territorio”.

Se estima que las pesquisas en la zona tomarán varios días para descartar la presencia de más fosas comunes en el sector - crédito @Nia_Maldonadoo/X

Por último, Nieto expresó que la situación en la capital por cuenta de “los (cuerpos) desmembrados y los sicariatos en aumento” han provocado un aumento en las cifras de muertes violentas.

“Hoy el sicariato en Bogotá llega a un 46% del total de las muertes violentas en la ciudad y adicional dentro de ese 46%, el 36% está relacionado precisamente a venganzas entre los mismos bandidos por esas deudas que nunca se pagaron”.

Por este motivo, y como explica el analista, para poder entender estas bandas y su modus operandi, siempre será necesario devolverse en el tiempo y ver qué estructuras residuales quedaron luego de varios golpes que han dejado importantes capturas, no solo de las bandas Tren de Aragua y Los Satanás, sino de organizaciones criminales locales, que en algunos casos trabajaban para estas organizaciones, o que, en medio de las disputas con otra bandas, terminaron cayendo.

Algunos de estos casos son el gancho Mosco, gancho Homero, alias El Rey, Las Paisas, Las Gordas, alias Camilo y Los Camilos 2, por lo que las pesquisas, se espera, puedan dar mayores detalles para así ver de dónde surgieron Los Nandos.