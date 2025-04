Nataly Umaña opinó sobre lo que sucede en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La vida real está afuera”

Nataly Umaña habló de 'La casa de los famosos', a un año de su participacón en el reality show - crédito @natalyumanaa/Instagram

La primera temporada de La casa de los famosos Colombia es vista de manera contradictoria. Pese a que tuvo un impacto significativo en redes sociales durante los casi seis meses de competencia que culminaron con la victoria de Karen Sevillano, las cifras de rating no fueron las esperadas y algunos problemas técnicos perjudicaron la producción del Canal RCN, especialmente durante sus primeras semanas.

En comparación, la segunda temporada que se emite actualmente goza de un éxito mayor y no enfrenta los mismos problemas que se experimentaron en el debut. Pese a ello, ese primer acercamiento del formato en la televisión colombiana dejó uno de los momentos más sonados de la farándula nacional de 2024: la polémica alrededor de Nataly Umaña y Miguel Melfi.

La actriz y el cantante panameño terminaron por moldear uno de los romances de dicha temporada, pero a la tolimense esto le generó inconvenientes debido a que en ese tiempo se suponía que continuaba casada con Alejandro Estrada.

La tensión terminó por desatarse cuando el propio Estrada (que por esos días grababa Masterchef Celebrity en un estudio adjunto) entró bajo la dinámica de congelados y le entregó su anillo de matrimonio a Nataly, simbolizando la ruptura definitiva.

No pasó mucho tiempo para que los televidentes la eliminaron de la competencia, luego de lo cual, y tras un regreso a la casa estudio por unos días, optó por mantener un perfil bajo y centrarse en un nuevo proyecto actoral que se le presentó tras el final de su participación en el programa.

Ahora, cuando ha transcurrido un año desde su participación en el programa, la actriz fue abordada por la periodista Gaby Diez, que le preguntó por los acontecimientos de la actual temporada, a lo que la tolimense respondió que, de hecho, no seguía la competencia más allá de lo que se le presentaba en redes sociales.

"¿Puedes creer que yo no me lo veo? Pero debo ser muy sincera, yo no me siento a verlo, pero obviamente el algoritmo si me deja ver un montón de cosas por Instagram", comentó inicialmente.

Posteriormente habló sobre Norma Nivia y salió en su defensa, a raiz de los ataques en redes sociales posteriores a la manera en que quedó retratada su conducta cada vez que hicieron proyecciones en la sala de cine.

“A mí me cae muy bien Norma Nivia. Tuve la oportunidad de hacer de trabajar con ella hace un tiempo y a mí me cae muy bien. Entonces me duele que hablen ahorita, que le critiquen, que porque tiene como un novio dentro del reality, entonces que como que él es más bajito, ella es un poquito más alta... Pero bueno, este es un reality, eso es una realidad alterada y solamente el que lo vive adentro es el que lo entiende”, dijo.

Esto dio pie para que la actriz hablara de lo desafiante que es vivir aislada del mundo exterior, conviviendo con desconocidos durante semanas y meses enteros.

“Las emociones están al mil por mil. Los sentimientos al mil por mil. Allá en serio no hay teléfono, no hay reloj, no hay un cuaderno, no hay un lapicero, no hay un libro para leer. Tu vida se vuelve, literal, las cuatro paredes con las cuatro personas con las que estés. Todo se potencializa, hasta que sales y te das cuenta que es un tiempito y ya. Realmente la vida real está afuera”, indicó.

La periodista reveló que Nataly estaba en terapia actualmente, y le preguntó si era necesario que todos los que participaran de un reality show. Ante esto, la actriz respondió afirmativamente, y de hecho señaló que la producción hace hincapié en ese punto.

“Tú tienes el psicólogo allá, 24/7. Tú puedes ir donde el Jefe y decir ‘Jefe, necesito al psicólogo’ y vas y hablas con él. Cuando tú sales del reality, la primera persona que te ve es el psicólogo. Te hace un examen para darse cuenta si eres apta para coger tu celular y votar, y para ver si puedes recibir a tus familiares, para ver cómo estás mentalmente”, expresó.