Por qué los concursantes de ‘MasterChef Celebrity’ celebraron el cumpleaños de Jorge Rausch el día que no era

Los participantes de la sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity’ le celebraron el cumpleaños al chef el día que no era - crédito cortesía/ Prensa del Canal RCN

Los participantes del reality MasterChef Celebrity celebraron el cumpleaños número 54 del chef bogotano Jorge Rausch en el episodio 77, emitido el lunes 23 de septiembre, aunque su verdadera fecha de nacimiento es el 15 de junio.

El festejo por parte de los famosos concursantes generó sorpresas entre los fanáticos del programa, quienes sabían que el chef ya había cumplido años meses atrás y por esa razón la fecha de emisión generó confusión entre los televidentes, que se preguntaron por qué se celebraba el cumpleaños del bogotano en septiembre. Sin embargo, este detalle se debe a que el programa se graba con meses de anticipación y el día del rodaje del capítulo 77 cumplía el juez.

Los participantes sorprendieron a Jorge Rausch antes de iniciar el reto culinario - crédito @jorge.rausch/Instagram

En el episodio, los participantes decidieron sorprender al chef y jurado con una celebración antes de iniciar el reto culinario. Al ritmo de la canción Feliz cumpleaños, los participantes se unieron para rendir homenaje a Rausch, creando un momento destacable que rompió con la tensión habitual del programa.

Aunque ya Jorge Rausch había celebrado sus cumpleaños en compañía de sus compañeros de set y familiares. Además, en ese momento compartió unas palabras con sus seguidores: “¡Cumplo 54 años y me siento mejor, más vital, más feliz y más tranquilo que cuando tenía 45💪🏼 también mejor que cuando tenía 35! Agradecido con mi vida, porque ha sido un viaje maravilloso y pleno! Dicho esto, apenas está comenzado la fiesta, y que quede claro que aún no han visto lo mejor de mí 😎Los quiero mucho❤️”.

Este mensaje, publicado el 15 de junio en la fecha de nacimiento del chef, generó cientos de felicitaciones de sus seguidores, colegas y amigos: “Te adoro mi Georgie”, escribió la presentadora Claudia Bahamón; “Feliz cumple chef 🎈🎂🎉🥳❤️”, añadió el actor Brian Moreno, que participó en la sexta temporada del programa y Adriana Lucia, ganadora del reality en 2020, expresó: “Felicidades! Todo lo que falta!”

El chef publicó un mensaje en la red social Instagram por su cumpleaños número 54 - crédito @jorge.rausch/Instagram

En el episodio de MasterChef Celebrity del lunes 23 de septiembre, las celebridades se enfrentaron al reto de la caja misteriosa para determinar quién sería el primer clasificado al Top 10 de la temporada. Martina La Peligrosa se destacó con su plato de churros de arroz con salsa de leche inglesa, recibiendo elogios de los jurados, se llevó el pin de inmunidad y fue la primera en ingresar al listado de los 10 mejores cocineros de la sexta temporada del reality.

“A mí me parece espectacular tu plato, no le tengo ni un solo pero. Increíble”, dijo el chef Nicolás de Zubiría y Adria Marina agregó: “Martina, no queda más que felicitarte. Me encanta tu estilo de cocina, tu propuesta, la complejidad, como piensas las cosas para llevarlos a un platillo”. Jorge Rausch, por su parte, elogió la dificultad de su preparación: “Para hacer esto hay que tener un muy buen manejo de la técnica. Llegar a esto es bien difícil”.

La celebración del cumpleaños de Rausch y el desempeño de la cantante cordobesa en el reto culinario fueron los momentos más destacados del episodio del reality gastronómico, transmitido por el Canal RCN.

Unos churros de arroz llevaron a Martina la Peligrosa a la semifinal de 'MasterChef Celebrity' - crédito @canalrcn/Instagram

Jorge Rausch Wolman es un reconocido cocinero bogotano. Estudió economía en la Universidad de los Andes y descubrió su pasión por la cocina en Israel. Posteriormente, se formó en la Tante Marie School of Cookery en Inglaterra y trabajó en el prestigioso restaurante Le Manoir aux Quat’Saisons. En 2003, regresó a Colombia y, junto a sus hermanos, fundó el restaurante Criterión, que ha sido galardonado como el mejor restaurante del país en varias ocasiones.

Además de su carrera en la gastronomía, Rausch ha sido un defensor de la pesca sostenible y ha impulsado campañas ecológicas para el consumo del pez león, una especie invasiva en el mar Caribe. Su trayectoria en televisión incluye programas como Hermanos en la cocina, Las claves de Jorge Rausch y su participación como jurado en MasterChef Colombia, MasterChef Junior y MasterChef Celebrity Colombia.