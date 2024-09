Mujer fue drogada y robada en un bus en Antioquia: “Me sentía aturdida, mareada”

La ciudadana aseguró que no sospechó de que estuviera siendo víctima de un hurto debido a que una mujer mayor se sentó a su lado - crédito iStock y Bienestar

La inseguridad en el país sigue siendo motivo de preocupación para la población civil, que es víctima de constantes robos en espacios públicos, incluso, en los sistemas de transporte. En algunos casos, los delincuentes se valen de ciertas drogas para desorientar a sus víctimas, dejándolas en estado de indefensión, para que puedan cumplir su cometido y hurtar sus pertenencias.

Así sucedió con una ciudadana que se movilizaba en bus intermunicipal, por la vía que comunica a Medellín con La Ceja. Los hechos se presentaron el 12 de septiembre de 2024, pero la mujer puso en conocimiento lo ocurrido ante los medios de comunicación días después. De acuerdo con el medio antioqueño Mi Oriente, la víctima abordó un bus de la empresa Transunidos y, poco después, una mujer tomó el puesto que estaba a su lado. De inmediato, empezó a sentirse indispuesta.

“Ya habíamos pasado la estación Exposiciones. Una señora mayor se sentó a mi lado y, poco después, comencé a sentirme muy mareada y desorientada (sic). Me sentía aturdida, mareada, con las manos sudando y las piernas temblando”, afirmó la ciudadana, en conversación con el medio local.

El recorrido continuó y, cuando ya estaba cerca a su destino, se puso de pie para aviar al conductor que se detuviera. Sin embargo, al mismo tiempo que ella, otras personas que levantaron de sus asientos, fingiendo que también iban a bajar en la siguiente parada. Esa estrategia habría servido como distracción para que la mujer no se diera cuenta del robo de sus pertenencias. Al parecer, se trataría de siete personas involucradas en el robo.

“Fue entonces cuando un hombre me empujó fuertemente y una chica rubia se me puso enfrente, diciéndome algo que no entendí, y luego se rio. Me bajé del bus sintiéndome muy mal y ahí fue cuando noté que algo andaba mal. Revisé mi bolso y ya no tenía mi celular, mi billetera, ni mis tiquetes del mes”, relató la víctima.

En su billetera no solo tenía dinero, sino también algunas tarjetas y sus documentos personales, que ahora deberá reponer. Al darse cuenta de que ya no tenía sus cosas, decidió tomar un taxi para intentar seguir el bus del que se bajó y recuperar sus pertenencias. Sin embargo, no logró alcanzarlo ni dar con el paradero de los delincuentes.

Afirmó que, aunque su cuerpo evidenció que algo no andaba bien y que podía estar siendo drogada, no se percató de que estuviera siendo asechada por varias personas que buscaban robar sus cosas. Además, el hecho de que una mujer mayor fuera a su lado evitó que tuviera algún tipo de sospecha. “Al principio, no sospeché nada; era una mujer mayor, y no imaginé que algo raro estuviera sucediendo”, precisó la mujer, que ya puso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Periodista escopolaminado en Bogotá

Un caso parecido se presentó el 15 de septiembre de 2024 en Bogotá. El periodista Santiago Tovar Clavijo fue víctima de un violento hurto mientras esperaba un bus en la calle 7 con carrera 45. En el paradero del Sitp, se le acercó un hombre extraño, que aseguró estar pasando por un momento complejo en su vida, debido a que su novia había decido terminar la relación. En medio de la conversación, el comunicador aceptó tomar una cerveza con el sujeto, y luego terminó inconsciente.

Horas después, apareció en una estación de TransMilenio, desorientado y sin sus pertenencias. “El siguiente recuerdo que tengo es que estoy caminando en una estación de TransMilenio, no recuerdo cuál, estoy caminando y solo tengo el recuerdo de mis pies sin zapatos, estaba en medias y con mi chaqueta, después de eso llego a mi residencia en el centro. Me robaron la billetera, mis tarjetas y efectivo”, relató Tovar a CityTV.

El periodista ya puso el caso en conocimiento de las autoridades y advirtió a la ciudadanía que los delincuentes están utilizando su celular para estafar a sus contactos.