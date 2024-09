Greeicy habría sufrido una descompensación en su salud durante su paso por Puerto Rico

La colombiana estuvo en Puerto Rico y sufrió una baja en su salud - crédito @greeicy/Instagram

Greeicy Rendón es una reconocida cantante que inició su carrera en el mundo del entretenimiento en la actuación. La caleña formó parte de importantes producciones como Chica vampiro, Correo de inocentes y Las Vegas, además, también actuó en la serie Ritmo Salvaje.

En el canto, Rendón ha presentado tres producciones de estudio llamados Baila, La Carta y Yeliana, este último que contenía parte de su transición en la música como madre de Kai y la relación que sostiene con Mike Bahía. Su estilo musical fusiona pop, reguetón y balada, lo que le ha permitido conectarse con una amplia audiencia. Entre sus canciones más populares se encuentran Amantes, Más Fuerte y Los Besos.

Greeicy también es conocida por su cercanía con sus fans y su activa presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Su carisma y autenticidad han sido clave en su éxito, permitiéndole generar una estrecha conexión con su audiencia, por lo que su más reciente publicación encendió las alarmas sobre su estado de salud.

Recientemente, la vallecaucana pasó por Puerto Rico para cumplir con algunos compromisos de su apretada agenda musical, además, entregó detalles de lo que será su próxima presentación en territorio boricua. Sin embargo, la publicación de dos fotografías y el mensaje con el que acompañó fue lo que encendió las alarmas entre sus seguidores que preguntaron si había sufrido algún quebranto con su estado físico.

“PUERTO RICO 🇵🇷 G R A C I A S por estos días tan sabrosos🌸 Siempre me voy con ganas de volver y esta vez me voy con fecha para nuestro primer encuentro musical. 12 de OCTUBRE en el Cocacola music hall🦋. Ya casi nos vemoooosssss🔥. Una semana que me puso a prueba constantemente. Siempre entregar mi 100 será mi primera opción, pero a veces no alcanza y es ahí donde estar haciendo lo que amas te permite sacar esa milla extra para lograrlo🦋. G R A C I A S”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

En esa primera publicación se logra apreciar que la cantante debió recurrir a la inyección de un suero para revitalizar su cuerpo y conservar toda la energía para cumplirle a sus seguidores. Sin embargo, minutos más tarde replicó otras imágenes que confirmaron el delicado estado de salud con el que concluyó su recorrido por la isla del encanto.

Entre los comentarios que destacan en la publicación, están: “Te amamos, por favor cuídate mucho”; “recupérate pronto hermosa”; “qué te pasó bella, siempre es necesario que el cuerpo descanse a veces, reposa y conéctate con tu hijo”; “sabemos que siempre quieres dar el 100 x el 100, esta vez la sacaste del estadio”, entre otros.

El cambio que le cuesta aceptar en su vida

Como si se tratara de un tema bastante serio, la intérprete le puso el tinte de humor a una etapa que varios, por no decir muchos, debieron dejar atrás hace algún tiempo. Al principio del video, la artista habla sobre las transiciones que enfrentan las personas a lo largo de su vida, hasta ahí todo normal con la publicación, pues abre el debate de manera reflexiva.

“Creo que es algo natural, que hace parte del crecimiento, del aprendizaje y en mi caso, en este momento de mi vida estoy pasando por muchas de esas transiciones”. Sin embargo, lo que comenzó como un emotivo mensaje para sus seguidores, terminó por convertirse en una situación divertida —en especial para los +30— que tiene que ver con la talla de la ropa.

“Necesito transitar con agradecimiento, con aceptación, con madurez y es que yo ya no soy S, soy M … O sea, mi talla ya no es S, soy M”, puntualizó la cantante mientras estiraba la camisilla que llevaba puesta, haciendo referencia a que esta le quedaba pequeña.