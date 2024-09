Alejandra Borrero reveló que el primer episodio de maltrato que sufrió fue a los 11 años: “Me sentí sucia”

Alejandra Borrero explicó los hechos que se consideran microviolencia y por qué los 'piropos' son considerados abuso - crédito cortesía prensa Casa E Borrero

Alejandra Borrero recordó en conversación con Infobae Colombia los casos en los que se sintió vulnerada como mujer y que le han servido como ejemplo y motor para mantenerse en pie de lucha contra la violencia de género y el acoso.

La actriz y lideresa social desveló que desde los 11 años ha sido víctima de maltrato por parte de los hombres, este hecho la llevó a abanderarse de la causa por la que hoy trabaja para reclamar igualdad para las mujeres y erradicar en Colombia cualquier tipo de abuso, pues según explicó, un piropo por bello que sea, es considerado ofensivo cuando se le dice a una persona desconocida. “Genera incomodidad”, aclaró.

Era tan solo una niña cuando Alejandra Borrero, sin entender muchas cosas, experimentó su primer caso de abuso. Llegó sola a una tienda y con 11 años empezó a recibir comentarios agresivos y descalificantes por parte del señor que estaba a cargo del negocio. “Son hechos muy personales, pero recuerdo que este tendero cada vez que iba me decía algo hasta que un día le dije estúpido, sin tener mayor conocimiento sobre lo que eso significaba, él me respondió: tan bonita, pero con esa boquita de pato...”, relató la actriz payanesa cuyo objetivo principal es transformar mentes.

Alejandra Borrero expuso los hechos que son considerados micro violencia y que no aun no están identificados - crédito Infobae Colombia

La irreverencia y la ‘locura’ en la empresaria cultural no han sido sin causa, pues aunque la han tildado de rebelde, ella tiene razones para serlo y su grito no personal, el llamado que hace Alejandra a conciencia y a la legislación colombiana es por todas las niñas y mujeres, pues de acuerdo a los informes y registros del Observatorio de feminicidios en Colombia, no existe un lugar seguro en el país, siendo el hogar el más inseguro de todos.

“Ahora reflexiono y me pregunto cómo es posible que debamos admitir tanta violencia y que además se nos pida actuar con delicadeza, con suavidad y en silencio. Siempre he dicho que si me pasó a mí que soy una mujer privilegiada, no me alcanzo a imaginar lo que pasan aquellas que están en peores condiciones económicas y sin acceso a la información”, añadió Borrero en entrevista con Infobae Colombia.

¿Por qué razón un piropo es considerado acoso?

Ya son 16 años los que lleva Alejandra a la cabeza de la campaña llamada ‘Ni con el pétalo de una rosa’, que ahora es un festival de arte que lleva su novena edición con la temática violencia de género, pues a la actriz le preocupan las alarmantes cifras que según le reportan van en ascenso. Sin embargo, una de las principales tareas del encuentro anual que incluye danza, teatro, música, conversatorios y acciones de ciudad, es concientizar sobre aquellos actos que todavía no son identificados como micro violencia. tal es el caso del piropo, el cual ya está catalogado como acoso.

Alejandra Borrero contó que desde que tenía 11 años ha sido victima de violencia - crédito Infobae Colombia

“En mi caso me dolió adentro, me duele todavía sin entender muchas de las cosas que me estaba diciendo ese hombre, me hizo sentir sucia, me pareció asqueroso, todas sabemos cuando nos están atacando. La mujer no olvida ni lo más mínimo, se recuerda esa mano que tan siquiera trató de tocarla y lo logró, ese hecho que iba en contra de su fuero interno, de su integridad e incluso su espacio personal”, detalló.

De acuerdo a lo anterior, es que el piropo, por más bellos que sea, cuando un hombre se lo dice a una mujer sin motivo o que no conoce está irrumpiendo en su entorno, esto hace que la mujer se cuestione sobre su vestimenta, comportamiento y demás.

“El piropo bueno te lo da el ser amado que te conoce, que te dice algo hermoso, pero si tú no conoces a esa persona lo correcto es no decirle nada por qué la puedes hacer sentir ofendida aun diciéndole algo bonito”, comentó Alejandra.

Alejandra Borrero lidera varias campañas en defensa de las mujeres y contra de la violencia de género - crédito @casaeborrero/Instagram

Por otra parte, la actriz que presentó a la prensa la novena edición del ‘Festiva Ni con el pétalo de una rosa’ que este 2024 se celebrará del 23 al 30 de noviembre con una amplia programación que incluye presencia en algunas calles de las localidades de Bogotá aparte de las salas de teatro, describió las conductas que aspiran a que sean abolidas lo antes posibles por parte de los hombres.

“En la cotidianidad observamos tantas cosas que debemos concientizar para que sean erradicadas. Hablar mal del cuerpo de una mujer, denigrar de su inteligencia, descalificar su opinión, invisibilizarla, hacer chistes sobre actividades en las que supone tenemos menor desempeño como la conducción, todo esto es violencia contra la mujer e incluso hacia la persona misma”, agregó la empresaria que compartió que en su fiesta de 15 años también fue tocada sin permiso y en su trabajo como actriz se ha visto vulnerada en diferentes ocasiones.