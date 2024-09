Icetex anunció programa de becas para colombianos en Suiza: recibirán un estipendio mensual por estudiar

La CFBE ofrece ayudas completas a quienes hayan obtenido doctorado recientemente. Los interesados deben presentar un proyecto específico y cumplir requisitos estrictos para ser aceptados - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Hasta el lunes 4 de noviembre de 2024, estará abierta la convocatoria de la Comisión Federal de Becas para estudiantes Extranjeros (CFBE) de la Secretaría de Estado para la educación, la investigación y la innovación, en la que se oferta becas para colombianos interesados en realizar su formación complementaria en territorio suizo.

De acuerdo con el Icetex, el programa está dirigido a profesionales colombianos con título de maestría (para los programas de investigación y doctorado) y de doctorado (para los programas de posdoctorado). Los interesados deben contar con excelentes antecedentes académicos y preferiblemente desempeñarse en alguna área considerada como prioritaria para el desarrollo del país.

El programa financiará el 100% del porcentaje de la matrícula, además de un estipendio mensual que se proporcionará de la siguiente manera:

Beca para Investigación: 1′920 - CHF por mes

Beca para Doctorado: 1′920 - CHF por mes

Beca para Postdoctorado: 3′500 - CHF por mes

Los gastos de inscripción a la universidad en la mayoría de los casos no serán cobrados, pero si lo son, el becario tendrá que pagarlos. El estudiante tendrá derecho a un seguro de salud obligatorio en Suiza (no cubre odontología). Igualmente, el programa otorgará por una sola vez, una ayuda de 300 - CHF (francos suizos) con el primer pago, para el alojamiento.

Hasta el 4 de noviembre de 2024 será el plazo para aplicar a las becas de la CFBE - crédito Denis Balibouse

Becas de Investigación de la CFBE

Destinas a investigadores altamente capacitados de cualquier área académica, ofrecen una oportunidad única para avanzar en sus proyectos en Suiza. Los postulantes deben cumplir una serie de requisitos estrictos para ser considerados. Entre ellos, deben haber obtenido un diploma de maestría o un título equivalente reconocido por la universidad suiza antes del 31 de julio de 2025. Además, deben haber nacido después del 31 de diciembre de 1989.

Un aspecto crucial del proceso de solicitud es la presentación de una carta de un profesor que acepte supervisar la investigación del aspirante. Esta carta, junto con el currículum del profesor, debe ser incluida en el expediente; de lo contrario, la solicitud será rechazada. Además, es indispensable presentar un proyecto de investigación con un cronograma y una fecha fija de finalización.

La beca de investigación cubre un período máximo de 12 meses, comenzando en septiembre, sin posibilidad de extensión. Las solicitudes para becas de menos de 6 meses son automáticamente rechazadas, y aquellas para becas de menos de 9 meses no son prioritarias. Estas becas están diseñadas para investigaciones de tiempo completo en Suiza y no son válidas para estudios a medios tiempos, por correspondencia o en programas mixtos.

Becas para doctorado

Están dirigidas a estudiantes de posgrado altamente calificados y cubren un máximo de 3 años, comenzando en septiembre. Los candidatos deben haberse graduado antes del 31 de julio de 2025 y deben haber nacido después del 31 de diciembre de 1989. Al igual que en las becas de investigación, es crucial una carta de un profesor titular que acepte supervisar al candidato durante todo el período de la beca. Si la supervisión es apoyada por un profesor asistente, la carta debe ser también firmada por un profesor titular.

Considerando las particularidades del doctorado, el proyecto de investigación debe incluir un cronograma detallado con una fecha fija de finalización. Sin ese documento firmado, la solicitud no será considerada. Las becas para doctorado también son exclusivamente para investigaciones a tiempo completo en Suiza.

La duración máxima de las becas de investigación es de 12 meses, sin posibilidad de extensión - crédito Icetex icetex.gov.co

El programa no aplica para quienes ya poseen un doctorado o cuyo proyecto de doctorado esté enmarcado en un acuerdo formal de cotutela entre una universidad suiza y una extranjera.

Becas para posdoctorado

Están destinadas a investigadores al inicio de sus carreras académicas. El postulante debe poseer un doctorado obtenido entre el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de julio de 2025. Al igual que las anteriores, la solicitud debe incluir una carta de un profesor que acepte la supervisión del posdoctorado, además de un proyecto de investigación detallado con cronograma y fecha de finalización.

Vale resaltar que las becas no se otorgan para un año sabático y son válidas únicamente para investigaciones a tiempo completo en Suiza, sin posibilidad de realizar trabajos de campo fuera del país. La duración máxima de la beca es de 12 meses, comenzando en septiembre, sin posibilidad de prórroga. Las solicitudes para menos de 6 meses no son aceptadas, y para menos de 9 meses no se consideran prioritarias.

Los colombianos interesados que hayan sido beneficiarios de una beca por parte del gobierno suizo, no podrán aplicar a este programa. Sin embargo, quienes cumplen con los mínimos señalados en cada una de las becas podrá hacerlo ingresando al siguiente enlace: web.icetex.gov.co/es/-/2024-investigacion-doctorado-o-posdoctorado-en-suiza.