El meteorólogo Max Henríquez catalogó de “irresponsable” la maniobra para aterrizar avión en Barranquilla en pleno vendaval

Un momento de tensión se vivió en el vuelo AV8586 de Avianca que cubría la ruta entre Medellín y Barranquilla, debido a fuertes turbulencias causadas por un vendaval. El avión no pudo aterrizar en su destino inicial, desatando pánico entre los pasajeros y forzando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Cartagena.

El incidente ocurrió el lunes 16 de septiembre y se debió a un clima extremadamente adverso en Barranquilla, con ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Luego de la desviación, el avión aterrizó sin contratiempos en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena a las 06:39 p. m., donde los pasajeros fueron atendidos antes de reanudar su viaje hacia Barranquilla, donde finalmente aterrizó a las 09:01 p. m.

El meteorólogo Max Henríquez Daza, a través de su cuenta de X, calificó al piloto de “irresponsable” por intentar un aterrizaje en medio del vendaval, y sugirió una investigación sobre si se recibió la información meteorológica adecuada de la torre de control y del Ideam para realizar esta maniobra.

Henríquez Daza explicó que el fenómeno meteorológico observado en Barranquilla no es nuevo, pero es más frecuente en los últimos tiempos; apuntó que la confluencia de aire supercaliente y seco con masas húmedas y frescas genera lo que denominó una “bomba meteorológica”.

“Lo de ayer en Barranquilla no es nuevo, pero sí un evento que ahora es más frecuente. No he visto imágenes, pero pudo ser un tornado. Se presenta en estos meses de mitad de año por la confluencia de aire supercaliente y seco de tierra firme, con masas húmedas y más frescas viniendo del mar. Es una bomba meteorológica”, indicó el meteorólogo.

La aerolínea Avianca se pronunció oficialmente sobre los hechos, remarcando que, ante el mal tiempo, el capitán del vuelo decidió desviar el avión hacia Cartagena, priorizando la seguridad de los pasajeros.

“Debido al mal clima en los alrededores del aeropuerto de Barranquilla se presentó turbulencia, por lo que el capitán tomó la decisión de desviarse al aeropuerto de Cartagena. El avión aterrizó a las 06:39 p. m. y los pasajeros fueron atendidos a su llegada al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, desde donde retomó su ruta hacia Barranquilla, y aterrizó a las 09:01 p. m.”, fue el mensaje emitido por la aerolínea el martes 17 de septiembre.

Los videos que circulan en redes sociales evidencian la angustia vivida a bordo del vuelo turbado por la turbulencia. En ellos se escuchan los gritos de los pasajeros y se puede ver el fuerte movimiento del avión, un reflejo de la severidad de las condiciones climáticas enfrentadas durante el vuelo.

El mismo lunes, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, comunicó a través de sus redes sociales que las fuertes lluvias y vientos que impactaron la ciudad no resultaron en pérdidas humanas, aunque sí generaron numerosos daños materiales como caída de árboles, postes y daños en las redes eléctricas y techos. En la nota, Char destacó los esfuerzos continuos junto a organismos de socorro y empresas de servicios públicos para mitigar los efectos del vendaval en las cinco localidades afectadas.

“Barranquilleros, les informo que, gracias a Dios, tras las fuertes lluvias y ráfagas de viento de la noche del lunes, no se registraron pérdidas humanas. Hemos estado trabajando exhaustivamente toda la noche con el equipo de la @alcaldiabquilla, empresas de prestación de servicios públicos y organismos de socorro de la ciudad para identificar y atender afectaciones en las cinco localidades, como caídas de árboles y postes, daños en redes eléctricas y voladuras de techos. Estaremos informando los avances del plan de acción llevado a cabo para contrarrestar esta emergencia”, indicó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por medio de su cuenta de X.

Además, la Alcaldía de Barranquilla informó que 12 personas necesitaron atención médica de urgencias, sin registrar casos de gravedad. Cinco de estos pacientes permanecen en observación.

Este tipo de eventos climáticos continúan siendo un reto significativo para la seguridad aérea y la gestión de emergencias urbanas en Barranquilla, subrayando la necesidad de sistemas de alerta y preparación adecuados.