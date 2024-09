Mujer embarazada que se cayó de un bus en movimiento está en UCI

La ciudadana tiene seis meses de embarazo y por el momento se desconoce el estado de salud de su bebé - crédito Visuales IA

Un grave accidente se registró en el centro de Barranquilla en la tarde del jueves 12 de septiembre de 2024. Una mujer en estado de embarazo resbaló y cayó a la vía desde el bus en el que se movilizaba.

La ciudadana, que se transportaba en un vehículo de servicio público adscrito a la empresa Coolitoral, sufrió graves lesiones por lo que tuvo que ser trasladada de urgencias a un centro asistencial.

Las autoridades locales confirmaron que la mujer embarazada cayó por la puerta trasera del bus, que aparentemente en un hecho de irresponsabilidad, estaba abierta.

Georgina Johana Mendoza Montiel, como fue identificada la mujer, quedó tendida en el suelo, mientras los transeúntes se acercaron a socorrerla tras presenciar el accidente. La ciudadana tiene seis meses de embarazo, según se conoció.

El coronel Julio Olaya, comandante de la Policía de Tránsito de la Metropolitana, confirmó que el hecho se registró cuando Mendoza esperaba que el bus hiciera la parada para bajarse. En hechos que son materia de investigación, la ciudadana resbaló y se cayó a la vía.

“Este siniestro vial se registra en un bus. Nos informa el conductor del bus, porque los policías llegan posterior al hecho, que el vehículo iba en movimiento y en la dirección mencionada una pasajera solicita la parada al vehículo y desafortunadamente esta mujer, aparentemente, no iba como bien sostenida. No hay claridad específica sobre el hecho, pero pierde el control y se cae del bus directamente frente a la vía”, explicó el uniformado.

Internada en UCI por la gravedad de las lesiones

En un video, captado por un ciudadano que presenció el hecho, se observa a la mujer tendida en el suelo luego del accidente.

En el clip se escucha al hombre cuestionar la irresponsabilidad de algunos conductores de mantener las puertas de los buses abiertas, aún cuando estos están en movimiento.

“La importancia de tener la puerta cerrada señores. Cojan ejemplo, no es fastidio de uno”, dijo el ciudadano que capturó el momento en que los transeúntes auxiliaban a la embarazada.

Luego de ser auxiliada en la vía, la mujer fue trasladada a un centro médico en Barranquilla donde, de acuerdo con el reporte de la emisora Blu Radio, fue internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a su grave estado de salud.

Según la información revelada por ese medio, la ciudadana sufrió un trauma craneoencefálico severo. Por el momento se desconoce el estado de salud de su bebé.

Las autoridades dejaron este caso en manos de la Fiscalía General de la Nación, para que se inicien las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y establecer si el conductor u otra persona tiene responsabilidad en el accidente.

Reacciones encontradas en las redes sociales

Este hecho generó que varios internautas expusieran su opinión respecto al accidente en las redes sociales. Algunos internautas cuestionaron que los conductores mantengan las puertas de los buses abiertas, mientras que otros los defendieron pues en muchos casos esto se da para ventilar los vehículos por las altas temperaturas en la ciudad.

“Uno quiere defenderlos, pero hay conductores groseros. A mi me han llegado a gritar que me bajará del bus porque sin querer el señor al momento de arrancar me fui para atrás. Pero ellos no esperan ni dos segundo para que uno pueda montarse bien”, escribió una ciudadana en la red social X.

“Más de un pasajero pide que abran la puerta trasera por el calor, y cuando pasa esto el malo es el conductor. Aquí es cuando todos conocen las reglas y todos critican, señores conductores de ahora en adelante puerta trasera y delantera cerrada y ustedes pónganse un abanico”, es otro de los comentarios en las redes sociales.