Daniel Calderón sorprendió con sus gestos cuando le preguntaron cómo es Paola Jara de madrastra

Daniel Calderón, vocalista de Los Gigantes del Vallenato, destacado en el género vallenato por su talento y los numerosos éxitos que ha interpretado a lo largo de su carrera como Amantes, Qué le diré al corazón, Infiel, Cómo te atreves y Culpables, sorprendió con su respuesta sobre Paola Jara, que fue novia de su padre, Iván Calderón.

Todo sucedió en medio de una reciente entrevista con la emisora Tropicana, donde el artista no solo presentó su próximo lanzamiento, sino que también habló sobre su vida privada, lo que generó gran interés en sus seguidores.

Los detalles sobre la vida artística de Calderón no pasan desapercibidos, especialmente por su vínculo familiar, teniendo en cuenta que es hijo del reconocido compositor y productor musical Iván Calderón, por lo que heredó su amor por el vallenato y su talento musical.

Iván Calderón también ha sido una figura relevante en el ámbito de la música vallenata y popular, no solo por su carrera como compositor y productor discográfico, sino por su vida personal, pues ha sido el protagonista de varias controversias como es el caso de su relación con la cantante Paola Jara.

Y es que mucho antes de que la famosa artista se casara con Jessi Uribe, tuvo una relación duradera con Iván Calderón, debido a que estuvieron juntos más de 10 años, por lo que la artista convivió con Daniel Calderón, pues era su “madrastra”.

En los círculos de fans y redes sociales, se ha especulado sobre una supuesta infidelidad de Paola Jara hacia Iván Calderón, acusaciones que el productor musical nunca ha confirmado ni desmentido públicamente. Aunque la paisa si habló en su momento sobre estos rumores: “Para mí, él ha sido y será siempre un ángel en mi vida, una de las personas más importantes. Desafortunadamente, ya no estamos juntos, no es por temas de terceros, ni por nada (…) Lo voy a querer toda la vida, el amor a veces se transforma”.

Durante su entrevista, Daniel Calderón se pronunció por primera vez sobre Paola Jara, pero optó por no profundizar en la polémica: con tono jocoso y un rostro de sorpresa ante la pregunta “¿Cómo era Paola Jara como madrastra”, el cantante comentó: “No me acuerdo”.

Esta respuesta generó burlas a través de las redes sociales, donde los internautas se preguntaron cómo era posible no recordar más de 10 años de la relación de su padre, por lo que les pareció que tal vez las cosas no terminaron de forma tan amable como se creía.

En medio de risas, el cantante dijo “Todavía estoy esperando una liguita”, es decir, dinero de parte de su exmadrastra, lo que generó risas en la cabina de radio donde se estaba llevando a cabo la entrevista.

Cabe mencionar que, a lo largo de su carrera, Daniel Calderón ha consolidado su lugar en la música vallenata y ha mantenido una conexión especial con sus seguidores, que están siempre atentos a sus lanzamientos y declaraciones, por lo que este hecho no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

La nueva novia de Iván Calderón

Así como Paola Jara logró rehacer su vida, Iván Calderón también tiene su corazón ocupado y se declara feliz: “Ay, si hay que estar enamorado, hay que ser enamorado y estar enamorado siempre. Mi corazón anda bien, en cosas sentimentales anda bien. No te voy a decir porque la buena energía suma, pero la mala también, entonces para que no se me dañen las cosas, dejémoslo así más bien”, dijo en diálogo con el programa Lo sé todo del Canal Uno. Aunque no dijo quién era la afortunada, se estima que podría tratarse de Kari Castillo, artista bumanguesa, que participó en el reality A otro nivel.