Viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci pidió reconsiderar la decisión de sacar a Mario Burgos del caso

Viuda de Marcelo Pecci pidió reconsiderar la decisión de sacar del caso al investigador Mario Burgos - crédito @aguileraclaudi/Instagram

A través de una carta de dos páginas, Claudia Aguilera, viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en 2022 en Cartagena, pidió a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, no apartar del caso al investigador Mario Burgos y considerar la confianza que ha construido con él a lo largo del proceso.

Burgos ha estado en la judicialización de varias personas por este homicidio, incluso logrando varias condenas; sin embargo, el 6 de septiembre de 2024 se conoció que fue apartado del caso como consecuencia del nuevo cargo que ocupará en la Fiscalía Delegada para Investigar Delitos contra los Recursos Naturales.

En el documento, la viuda de Pecci señaló que confía en el trabajo elaborado por Burgos para esclarecer el asesinato de su esposo, destacando que se produjeron resultados en corto tiempo. Por otro lado, rechazó las declaraciones de Emiliano Rolón, fiscal General de Paraguay, que habló de las diferencias ideológicas entre el presidente Gustavo Petro y el Gobierno paraguayo, lo que representaría un obstáculo en el avance de las investigaciones.

Aguilera agregó que las esperanzas de la familia para esclarecer completamente la muerte de su esposo están en la justicia colombiana, debido a los resultados que se han obtenido hasta el momento con el apoyo y la colaboración de otros países.

El fiscal fue asesinado en 2022, cuando se encontraba en Barú, Cartagena - crédito Jorge Adorno/ REUTERS

La viuda manifestó que las “desafortunadas y agraviantes expresiones” del fiscal general de Paraguay, “que pretenden llevar al plano político una investigación que debería circunscribirse a lo jurídico, no afecten la firme voluntad con la cual Ud. y el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, junto a su equipo han venido trabajando en pos de identificar a los autores intelectuales del asesinato de mi esposo y padre de mi hijo, para llevarlos ante la justicia y hacerlos pagar”.

Añadió que la mejor manera de honrar la memoria de su esposo “es una voluntad inquebrantable y un compromiso absoluto de llegar a los responsables”, asegurando que en Paraguay les han cerrado las puertas. Por ello, le pidió a la fiscal general que reconsidere esta decisión, puesto que ha construido una confianza con Burgos, “quien hasta hoy ha dado sobradas muestras de un férreo compromiso con la causa, logrando elevadas condenas en corto tiempo, y que no ha cesado en avanzar con la investigación de la autoría intelectual”.

La viuda de Marcelo Pecci afirmó que el fiscal Burgos ha logrado resultados efectivos en la investigación en corto tiempo - crédito Noelia F. Aceituno/EFE

La viuda de Pecci concluyó que “el camino trazado ya es de pena y dolor, pero le ruego seguir la investigación con quien nos ha ratificado su compromiso con el trabajo y persona de Marcelo, y nos ha indicado el afán incansable de poder mirar el futuro con un poco de paz, creyendo que la justicia existe y que sí llegará el día en que le pueda decir a mi hijo quién dio la orden de asesinar a su padre y que está pagando por ello”.

De acuerdo con la Fiscalía de Paraguay, no ha habido una cooperación judicial entre ambos países para lograr dar con los responsables de este crimen. El fiscal Emiliano Rolón, en diálogo con medio NPY de Paraguay, confirmó que, “hoy hay una suerte de incomunicación. No sé si voluntaria o no, pero la Fiscalía de Colombia no nos atiende, hay que entender que la situación política en Colombia cambió con la entrada en función de la nueva fiscal General (Luz Adriana Camargo), que obedece al presidente Gustavo Petro. Hasta hoy día ni siquiera respondieron a nuestra intención de tener una comunicación por lo menos a través de vía telemática”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia señaló que, “la cooperación brindada por las autoridades colombianas ha permitido avanzar significativamente en la identificación de los autores materiales y esclarecimiento de los hechos. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso indeclinable y contundente para la investigación y pleno esclarecimiento de este hecho”.