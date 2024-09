Audifarma será investigada por presuntas fallas en la entrega de medicamentos, anunció la Superintendencia Nacional de Salud

La entidad indicó que en la auditoría se registraron serias fallas en los procesos de adquisición, descargue, control y seguimiento de inventarios - crédito Christin Klose/dpa y @Supersalud/X

A través de un documento oficial que se conoció en la mañana del miércoles 4 de septiembre, la Superintendencia de Salud (Supersalud) anunció que investigará a Audifarma por “presuntas fallas en la dispensación oportuna de medicamentos”.

Los pacientes situados en Caldas y Risaralda fueron quienes se habrían visto afectados con las demoras por parte de la gestora farmacéutica.

En el comunicado, la Supersalud explicó que la apertura de este proceso administrativo se da con “fines sancionatorios”, y se realizará con una auditoría integral realizada a finales de mayo pasado por la delegada de Operadores Logísticos y Gestores Farmacéuticos sobre sedes de Audifarma en Pereira (Risaralda) y Manizales, Marquetalia, Viterbo y Manzanares (Caldas).

Los afiliados son pacientes de las EPS (Entidad Promotora de Salud) Salud Total y Nueva EPS. Según lo revelado por la inspección, el equipo auditor de la Superintendencia de Salud contabilizó un total de 5.046 medicamentos sin entregar entre enero y mayo de 2024, basándose en la fecha de solicitud y el número de días de retraso en la entrega.

- crédito Colprensa

Entre 10 y 106 días han tenido que esperar los pacientes por la entrega de sus medicamentos en las sedes de las EPS en estos dos departamentos. Frente a esta situación, “los tiempos establecidos para la dispensación excepcional están completamente desbordados”, indicó uno de los apartes de la resolución que ordena el proceso sancionatorio, emitida por el Superintendente Delegado de Investigaciones Administrativas.

Además, se conoció que a los pacientes se les brindaban “explicaciones erradas respecto a las entregas de sus medicamentos”, lo que representaba un obstáculo administrativo adicional que perjudicaba a los usuarios. Todo esto pudo haberse evitado a través de una mejor comunicación “entre el Gestor Farmacéutico (Audifarma) y la EPS”, con el objetivo de impedir que los afectados tuvieran que trasladarse a otros puntos en busca de sus medicinas, agregó la Supersalud.

Lo que arrojó la auditoría

En medio de las revisiones que se hicieron, la auditoría dio cuenta de una serie de fallas en los procesos relacionados con la adquisición, descargue, control y seguimiento de inventarios.

En algunos casos puntuales, se descubrió que a los pacientes iba por sus medicamentos a sedes de Audifarma, “no se los entregaban porque el sistema mostraba que no había existencias, pero físicamente sí los tenían”, Pero también ocurría todo lo contrario: al no tener inventario físico de una medicina, en el sistema aparecía ‘disponibilidad del medicamento’.

“En las auditorías se ha evidenciado la falta de entrega oportuna de medicamentos por errores administrativos tales como la falta de inventarios y que hace que cuando las personas se acerquen al gestor farmacéutico se les diga que no hay medicamento aun cuando se tenga en la bodega poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas”, indicó el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita.

Varios días atrás, el superintendente Leal llegó de sorpresa a la sede central de Bucaramanga de la empresa farmacéutica - crédito Audifarma/sitio web y redes sociales/X

Estos resultados representan fallas en el control de inventarios, y por ende en la atención y servicio a los usuarios, por lo que la Supersalud expresó “posiblemente Audifarma no cuenta con un proceso estandarizado, implementado y controlado de inventarios”.

A su vez, esto desencadena “la generación de reprocesos administrativos a los usuarios, no disponibilidad real de medicamentos para entrega (faltantes y sobrantes) manifestaciones equívocas de desabastecimiento a los usuarios y, sobre todo, inoportunidad en el tratamiento de los usuarios, generando riesgo de vida a los mismos”.

En consecuencia, la Superintendencia de Salud pasó este caso a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación, para que de acuerdo a sus competencias, den inicio a las indagaciones pertinentes frente a esta falencia que se encontró durante la auditoría, y la “responsabilidad como actor del proceso de atención que le implicaba ser garante del derecho a la salud de los usuarios”, que Audifarma tiene con los pacientes.

Declaraciones del superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita - crédito Supersalud

Audifarma fue noticia por inspección sorpresa en sede de Bucarmanga

El 28 de agosto se conoció que el superintendente Leal, denunció que la empresa Audifarma no entrega las fórmulas completas a los pacientes tras una inspección en Bucaramanga. En un video que circula en redes sociales, Leal mostró su indignación al constatar que, aunque los medicamentos estaban disponibles, no se entregaban a los beneficiarios, sugiriendo que se ocultaban deliberadamente.

Leal argumentó que no se trata de un problema de desabastecimiento, sino de que los medicamentos no son proporcionados voluntariamente. Ante estos señalamientos, Audifarma respondió con un comunicado donde afirmó que no existe ni ha existido ninguna estrategia para restringir la entrega de los medicamentos.

Audifarma explicó que, en el caso específico mencionado por Leal, la existencia de los productos estaba reservada para envíos a domicilio, con el fin de cumplir con las órdenes pendientes de otros usuarios. Además, la empresa señaló que, pese a los desafíos económicos y la escasez de recursos en el sistema de salud en general, logran satisfacer más del 94% de las solicitudes diarias de medicamentos, atendiendo a más de 160.000 usuarios.

Este fue el comunicado que emitió Audifarma, en defensa de las acusaciones del superintendente de Salud - crédito redes sociales/X

Incluso el presidente Gustavo Petro se ha unió a la controversia, calificando las acciones denunciadas como “un crimen”.

En su comunicado, Audifarma manifestó que todos sus recursos y esfuerzos están destinados a la dispensación oportuna de medicamentos. Pese a los desafíos mencionados, la compañía farmacéutica hizo hincapié en que no han implementado, ni implementarán medidas que perjudiquen la entrega de medicamentos a los pacientes que los necesitan.