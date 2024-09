‘Juanpis González’ reaccionó al cartel del FEP 2025: se le fue encima al festival y los organizadores

'Juanpis González' le 'tiró' a los organizadores del FEP 2025 por los artistas que van a traer - crédito @juanpisgonzalez/IG

‘Juanpis González’, a través de su cuenta en Instagram, salió a criticar la lista de cantantes invitados por parte de los organizadores, Páramo Presenta, para el Festival Estéreo Picnic 2025 (FEP 2025).

El personaje, interpretado por el comediante Alejandro Riaño, publicó un video en sus historias de Instagram en el que se quejó por los invitados, minutos antes de que se anunciara todo el cartel de artistas nacionales e internacionales que se presentarán en el parque Simón Bolívar en marzo de 2025 durante cuatro días seguidos.

Todo parece indicar que previamente tuvo acceso a la lista de cantantes que darán concierto los días 27, 28, 29 y 30 de marzo de 2025, por lo que decidió revelar uno de ellos, tal como lo hicieron otras celebridades, solo que ‘Juanpis’ lo hizo de manera incómoda, manifestando su descontento.

De acuerdo con el video publicado, ‘Juanpis González’ indicó que estaba en desacuerdo con los organizadores del Festival Estéreo Picnic, porque para el 2025 van a traer cantantes que, según él, no están a la altura del evento ni de los carteles anteriores.

En sus palabras, aseguró que las personas que acceden a comprar estas entradas, especialmente quienes lo hacen en la faceta de “creyentes”, que es cuando compran las entradas a los cuatro días sin conocer quiénes se presentarán, podrían sentirse estafados porque lo que esperan, así como él, es poder ver bandas y celebridades internacionales, más que las nacionales.

Para esto, usó como ejemplo el nombre del cantante colombiano del género popular, Galy Galeano. El personaje de Riaño, reveló que el artista es uno de los invitados al próximo evento, pero lo hizo fiel a su estilo, con sarcasmo y molestia.

“What the hell it’s happening (qué está pasando). Miren, the last year (el año pasado) la gente del FEP invitó a los ¿Golden Binomio? Algo así, Binomio de oro, o no sé qué vainas, y me les voy a cagar todo, me les voy a cagar todo porque de verdad ya me parece muy manteco, porque este año la gran sorpresa es alguien así llamado como Galy Galeano. What the fuck (qué diablos). Qué putas les pasa, huevón”, empezó diciendo.

“O sea, uno queriendo ver gente de afuera y le traen gente de aquí, nuestra, colombian people (gente colombiana), como qué putas les pasa. No, yo no quiero empezar ahí con una copa rota a rumbear, o sea. Muy mal, huevón, gente del FEP. Y ahí me les cago la sorpresa a todos los medios, antes de que todos salieran”, terminó el discurso el comediante en los zapatos de ‘Juanpis González’.

Otros famosos que anunciaron artistas del cartel del FEP 2025

Minutos antes de la revelación completa del Lineup, la presentadora Laura Tobón confirmó que Justin Timberlake sería uno de los headliners con un video publicado en sus historias de Instagram en el que estaba bailando una canción del artista internacional.

Por su parte, el creador de contenido, Mario Ruiz, fue el encargado de confirmar que Olivia Rodrigo también va a estar encabezando la lista de los artistas que vendrán en la edición número 13 del festival.

Cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2025

Los primeros artistas confirmados son: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Rufus Du Sol, Alanis Morrisette, Tool, The Black Keys, Justice, Incubus, Benson Boone, Foster the People, Empire Of The Sun, Zedd, Mon Laferte, Parcels, Danny Ocean, Tate Mcrare. The Hives, Charlote De Witte, Nathy Peluso, St Vincent, Galy Galiano, Teddy Swims, Pirlo, Artemas, Los petitfellas, Funk Tribu, Hermanos Gutiérrez, entre otros artistas, se presentarán durante el 27, 28, 29 y 30 de marzo del 2025 en Bogotá.

Ahora quienes compraron entradas desde “creyentes” y los que van a comprar están a la espera de que los organizadores del festival anuncien los artistas por fechas para elegir su favorito. Sin embargo, estas boletas normalmente tienen un precio un poco más elevado y salen casi finalizando el año.