Hijo de Rodolfo Hernández se despidió con emotivo mensaje del ex candidato presidencial: “Te amo, papito”

La partida del excandidato presidencial tiene de luto a su familia y aquellos que empatizaban con sus ideas políticas - crédito Iván Valencia/AP Foto

La muerte de Rodolfo Hernández generó impacto en la escena nacional durante la jornada del lunes 2 de septiembre de 2024. El ex candidato presidencial tenía varias afectaciones en su salud, por lo que tuvo que ser internado desde hace cerca de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Piedecuesta (Santander).

Varios personajes de la política se han pronunciado sobre el fallecimiento del ingeniero, empresario y exsenador. Sin embargo, uno de los mensajes que llamó la atención fue el de su hijo Mauricio Hernández, que utilizó sus redes sociales para dar un mensaje sobre la muerte de su ser querido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por medio de su cuenta de Instagram, el hijo del fallecido político publicó una imagen en la que se ve a su padre sonriente y esta fue acompañada con el siguiente mensaje: “Te amo, papito. Siempre te amaré hasta el último día de mi vida. Gracias por tanto amor, gracias por todo”.

Las declaraciones de Mauricio Hernández le han dado la vuelta a las redes sociales, donde los internautas, personas que empatizaron con la ideología de su padre y hasta la oposición ha dado sus mensajes de condolencias.

Este es el mensaje que dejó Mauricio Hernández tras la partida de su padre - crédito Instagram

Aunque el hijo del ex candidato presidencial no ha posteado otra storie en el feed sobre su padre, se destaca la cantidad de imágenes que subía de él en su cuenta, en las que no solo se refería a su labor como político, sino que agradecía su trabajo como padre.

Un ejemplo es una de las publicaciones que Mauricio hizo el 1 de octubre de 2023, en la que le dedicó otro un emotivo mensaje a su padre, en el que se mostraba orgulloso que estaba de él y lo calificó como un “verdadero padre”.

“Papito, soy una persona privilegiada me siento hoy más que nunca, porque tengo el honor de decir quien es mi papá y todo lo que significa para mí, tú eres mi héroe, que me rescatas del privilegio y me ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, nunca permitas que tus ilusiones se acaben, porque la única forma de obtener lo que quieres es con paciencia y mucha fe, gracias por mostrarme ese ejemplo, esa figura verdadera de lo que en realidad representa un padre en todas las áreas de la vida. Gracias por permanecer en este plano. Nunca olvides que siempre te amararé y te amo por siempre”, declaró.

La imagen de Mauricio con su padre le dio la vuelta al país tras su fallecimiento - crédito Instagram

Estas publicaciones las acompañaba con algunas fotos antiguas en las que se ve un Rodolfo Hernández muy joven, y a Mauricio en sus primeros años de vida.

De qué murió Rodolfo Hernández

Luego de regresar a su hogar tras una compleja cirugía, Rodolfo Hernández tuvo que volver a la unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del mencionado centro médico por causa de las complicaciones posteriores; alcanzó a luchar por su vida en la UCI durante casi dos meses.

La última intervención quirúrgica a la que se sometió Hernández era de vital importancia. Los médicos le retiraron una gran parte del hígado con el fin de eliminar las células cancerígenas de su organismo, ya que los tratamientos convencionales no habían sido suficientes para combatir la enfermedad. Aunque Hernández se recuperó inicialmente y fue dado de alta, las complicaciones surgieron semanas después, lo que provocó su reingreso a la UCI.

El fallecimiento de Rodolfo Hernández tomó por sorpresa a todo el país durante el primer lunes de septiembre de 2024 - crédito Álvaro Tavera/ Colprensa

Los médicos que trataron su caso explicaron que los tratamientos anteriores no lograron erradicar el cáncer, lo que los llevó a optar por una opción más agresiva con la esperanza de salvar su vida. Desafortunadamente, la recuperación que parecía prometedora se tornó complicada, requiriendo atención médica intensiva hasta su fallecimiento.