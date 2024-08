Esperanza Gómez contó cómo los nervios casi impiden que grabara una escena con un actor: “Le sudaban las manos”

La modelo y actriz afirmó que tenía altas expectativas con la escena que quería grabar - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez no solo es reconocida por el tiempo que lleva en la industria del porno, sino por sus constantes publicaciones en redes sociales, en las que habla sin tapujos de sus experiencias íntimas, la sexualidad y su trabajo. En Instagram, por ejemplo, reveló cómo afrontó un problema que se presentó al momento de grabar una escena.

Según detalló en un video, el desarrollo de la grabación se tardó por cuenta de cómo se sentía su compañero de trabajo. “Storytime de cuando casi no puedo grabar una escena, porque a mi compañero no le funcionaba la [pene]. Imagínense, mis amores, que hace poco me estaban pidiendo contenido para mi página azul y como a mí me encanta complacerlos, me puse en la tarea de hacerlo”, contó la también empresaria y modelo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El día de la grabación, la actriz se preparó para cumplir con la escena, por la cual estaba emocionada, puesto que dio por sentado que la pasarían muy bien con el actor. Sin embargo, cuando llegó el momento de iniciar, no fue posible. Pues, el actor con el que tenía planeado pasarla “rico” empezó a mostrar signos de nerviosismo.

Esperanza Gómez contó detalles de cómo apoyó a su compañero de escena para poder grabar - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

“No me esperaba que ese hombre, apenas me vio, se puso supernervioso, le sudaban las manos, y el amiguito nada que reaccionaba”, detalló la actriz de la industria pornográfica.

En aras de anticiparse a este tipo de situaciones, Gómez se preparó con antelación y guardó en su mesita de noche un producto llamado Blix, que funcionó para que su compañero pudiera grabar la escena sin ningún problema. “Pasaron como 30 minuticos y él me dijo que ya estaba preparado”, contó la modelo.

La actriz pudo disfrutar el momento íntimo que pasó con el actor, a pesar del percance inicial que tuvieron. “No saben las cosas tan ricas que hicimos, mis amores”, concluyó.

Esperanza Gómez contó que de 500 mujeres, apenas el 25% dijo que su vida sexual sí las satisface - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La sexualidad también es un tema que la empresaria ha abordado más allá de sus redes sociales; en el pódcast Del saber al hacer, en el que también participa la sexóloga Flavia dos Santos, ha puesto sobre la mesa varios puntos de discusión relacionados con la intimidad, como por ejemplo, la satisfacción de las mujeres al momento de tener relaciones sexuales.

En uno de los episodios, divulgado en mayo de 2024, Gómez dio a conocer datos reveladores al respecto, que corresponden a un estudio llevado a cabo por la marca Platanomelón, que se dedica a la venta de juguetes eróticos y productos para el bienestar sexual. De 500 mujeres que hicieron parte de la investigación, el 50% aseguró que puede conversar abiertamente con su pareja sobre sexo y apenas el 25% dijo que su vida sexual sí las satisface.

Por eso, la actriz hizo un llamado de alerta a los hombres, para que investiguen cómo mejorar en la cama: “O sea, señores, ustedes tienen que ponerse las pilas. A estudiar y analizar cómo ser mejores amantes”, aseveró la modelo.

Esperanza Gómez instó a los hombres a ponerse las pilas para mejorar en la cama - crédito Dimeloking

No obstante, la responsabilidad no solo recae en ellos. Pues, Gómez afirmó que es necesaria la comunicación entre parejas para que cada uno sepa cómo prefiere mantener relaciones sexuales, sus gustos y aquellas cosas que no están dispuestos a hacer. “Tú, si estás liberada, puedes tener un buen sexo en masturbación. Pero si no lo hablas con tu pareja va a ser imposible que conecten”, explicó.

Añadió como ejemplo: “Los hombres también tienen que permitirse, o sea… Unos dicen ‘yo no duro lo suficiente’. De hecho, hay hombres que no saben cómo moverse y no saben cómo penetrar ese movimiento: mete y saca, hay hombres que ni siquiera lo saben hacer. Y si uno como pareja no guía…”.