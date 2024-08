Jennifer Pedraza lo volvió hacer: se levantó de un panel en el que también estaba el magistrado César Lorduy, acusado de presunto feminicidio

Durante un panel conmemorativo, Jennifer Pedraza cuestionó la participación de Cesar Lorduy, magistrado con acusaciones de feminicidio, generando tensión y reflexión sobre la idoneidad de los moderadores - crédito @CamaraColombia/X

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza y el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Lorduy, protagonizaron un acalorado debate durante un panel sobre el voto de la mujer en Colombia.

La congresista del partido Dignidad criticó abiertamente la participación de Lorduy como moderador del evento. “Desde que empezó este panel he estado muy incómoda por el hecho de que un tema tan importante para la lucha de las mujeres, como lo ha sido el voto femenino, esté siendo moderado por usted, magistrado Lorduy, que fue denunciado presuntamente por haber cometido un feminicidio”, comentó la congresista en el evento que fue transmitido en redes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, la representante Pedraza mostró su deseo de retirarse del recinto, recordando el episodio vivido en septiembre de 2023 con el gerente de Rtvc, Holman Morris, al que dejó hablando solo luego de que se informara que sería el moderador de un panel para discutir la reforma a la salud.

En esta oportunidad, la legisladora comentó a quienes se encontraban en el panel citado por el CNE que “para mí estar en política como mujer feminista ha implicado momentos como este, que no son fáciles para mí”, y lamentó profundamente que la magistrada Alba Lucía Velázquez no pudiera asistir al foro, dejando la moderación en manos del magistrado Lorduy. “Lamento muchísimo que haya terminado siendo moderado por usted, porque yo no me siento para nada cómoda”, reiteró Pedraza.

Jennifer Pedraza se fue contra el magistrado del CNE César Lorduy - crédito tomado de CNE

Incluso, la representante criticó que el evento fuera moderado por Lorduy, pues las acusaciones que pesan en su contra, aunque ya prescribieron ante la justicia, sentarían un mal presedente para la lucha de los derechos de las mujeres.

“Tengo que decir que cuando usted se subió a la tarima me pasó un escalofrío porque me parece una hipocresía absoluta que un panel sobre los derechos de las mujeres esté siendo moderado por un magistrado que fue denunciado presuntamente por feminicidio. Y es un caso frente al que hay muchas dudas, muchas críticas, presuntamente por esta participación”

Además, advirtió que mantiene contacto cercano con la familia de la presunta víctima del magistrado, de quien se supo en 2022, cuando Lorduy engrosaba la lista de candidatos para pertenecer al Consejo Nacional Electoral. “Sé de primera mano que la familia de Alicia, que presuntamente es la víctima de ese feminicidio, sigue luchando por justicia”, señaló Pedraza.

Ante estos señalamientos, el magistrado César Lorduy respondió a la congresista indicando que su participación no era por elección propia y defendió sus antecedentes en temas de género. “Dentro de la Sala Plena, aún a pesar de lo que tú puedes opinar, una de las personas que más es activa en temas de género soy yo. Pero, además, antes de que tú llegaras al Congreso yo estuve en el Congreso y yo soy el autor del artículo de paridad en el antepasado Código Electoral. Es decir, mis antecedentes son superiores a las insinuaciones que hacen”

Finalmente, la representante continuó con el panel, después de que el magistrado Lorduy decidiera retirarse del evento - crédito @JenniferPedraz/X

El magistrado además ofreció retirarse del panel para que la congresista permaneciera: “Considerando que tu presencia puede ser muy importante, siéntate”, dijo. Añadió que “mi historia, mis hechos, mis propuestas, mi puesto en el Congreso demuestran todo lo contrario de lo que tú has manifestado”..

La controversia surgió en medio de un evento conmemorativo por los 70 años del voto femenino que también contó con la participación de las senadoras Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López (Pacto Histórico). Esta discusión alcanzó su punto álgido cuando Pedraza hizo público su malestar y el CNE se vio obligado a delegar la moderación del evento a dos funcionarias.

El altercado concluyó con Lorduy dejando el escenario, no sin antes remarcar que lo hacía en respeto al evento y no porque concediera la razón a Pedraza. “Me voy a retirar, no porque tú tengas razón, sino por respeto del evento”, afirmó el magistrado.