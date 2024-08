Westcol estalla en redes tras polémicas declaraciones de Yina Calderón: “No me metan en chismes de viejas”

Luis Villa dejó claro en sus redes que no quiere ser usado para contenido sensacionalista, exigiendo respeto y criticando la propagación de chismes - crédito rechismes / Instagram

En medio de una creciente polémica, el popular streamer Westcol salió a defenderse públicamente de las acusaciones de infidelidad durante su relación con la influencer Aida Victoria Merlano. Las palabras de Luis Villa, nombre real del creador de contenido, y Aida, así como los comentarios de terceros, han generado una gran controversia en redes sociales y en varios medios digitales.

Todo comenzó cuando Merlano decidió hacer pública su ruptura con Westcol, lo que inmediatamente desató una lluvia de especulaciones y comentarios en redes sociales. En el ojo del huracán se encontró también la empresaria de fajas Yina Calderón, quien no tardó en dar su opinión sobre la relación entre la pareja de famosos. Durante uno de sus populares en vivos junto a Epa Colombia, Calderón sugirió que Aida no había superado del todo la ruptura, lo que incendió aún más la controversia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante tales señalamientos, la influencer barranquillera no se quedó callada y rápidamente salió a defenderse. “Mi relación con Westcol terminó con mucho amor y respeto. No hay necesidad de descontextualizar nuestras vidas”, afirmó contundente. Aida enfatizó que la separación fue una decisión mutua y que ambos querían evitar una ruptura conflictiva. En sus declaraciones, Merlano también hizo un llamado a la importancia de no generar desinformación ni crear polémicas innecesarias, subrayando la necesidad de mantener la privacidad en situaciones personales que tienen un alto impacto emocional.

Westcol salió públicamente a defenderse de las acusaciones de infidelidad - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

La respuesta de Westcol en medio de la polémica

Por su parte, Westcol también rompió el silencio, aunque con un tono más irritable. Sin mencionar directamente a la DJ de guaracha, el streamer antioqueño expresó su desacuerdo con ser incluido en chismes y comentarios infundados. “No me metan en chismes de viejas. No mencionen mi nombre, eso ya me tiene aburrido a mí, de verdad”, exclamó enfáticamente en sus redes sociales, dejando claro que busca alejarse de las controversias y que no le interesa que su nombre sea utilizado para generar contenido sensacionalista.

Sin embargo, la reacción de Westcol fue recibida de manera mixta entre sus seguidores. Mientras muchos respaldan su postura de mantener la privacidad y evitar los chismes, otros opinan que es contradictorio que alguien que a menudo habla sobre la vida de otros ahora pida respeto y privacidad para sí mismo. “Total, las dos chismeando”; “Así mismito. Tienes razón”; “El mismo Kiko, acúsalo con tu mamá”; “Y cuando hablas de la Liendra quién te dice algo”;

Pese a qué en sus declaraciones, compartidas desde su cuenta de Instagram, el streamer no mencionó ningún nombre, de acuerdo con sus palabras era muy claro que se refería las dos empresarias que se unieron para hablar sobre la vida de varias celebridades: “No sé si es que no tienen nada más qué hacer con la vida... Las mujeres que se ponen a hablar y a decir cosas que no son”, agregó Villa.

Westcol expresó su cansancio de que usen su nombre para generar contenido sensacionalista - crédito @westcol / Instagram

“Piensen en su vida real… Qué pereza estar relacionado en cosas que uno ni quiere”, concluyó el influencer, incentivando a sus fans a centrarse en sus propias vidas. Las reacciones de figuras públicas como Yina Calderón y Epa Colombia, así como las respuestas de Aida Victoria Merlano y Westcol, han sido objeto de amplia cobertura por diversos medios digitales, quienes han captado minuciosamente cada detalle de esta polémica.

Es preciso mencionar que, hasta el momento, ni la aspirante reina de belleza ni la empresaria de productos capilares se han pronunciado tras las declaraciones de Luis Villa. De igual manera, tanto los fanáticos de las cuatro celebridades colombianas, como los medios de comunicación siguen atentos a lo que siga sucediendo en torno a la controversial situación.