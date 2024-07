Daniel Carvalho le pidió a los progresistas que se alejen de Petro para las elecciones en 2026: “No dejen que monopolice la izquierda”

El congresista envió una invitación a los partidos de izquierda para que se aparten de la figura del presidente Petro para las elecciones del 2026 - crédito Colprensa

El representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Daniel Carvalho, lanzó un llamado a los movimientos políticos independientes para fijar una hoja de ruta de cara a las elecciones de Congreso y de Presidencia en el 2026.

Según el congresista, durante los dos primeros años de mandato del presidente Gustavo Petro se han visto serias diferencias entre el Gobierno y algunas bancadas que respaldaron su campaña en el 2022; una de ellas fue la reciente elección de Jaime Raúl Salamanca como presidente de la Cámara de Representantes para el periodo en curso, el cual contó con el respaldo del Pacto Histórico, sectores liberales, de la U y otras colectividades afines al proyecto político del mandatario.

En este sentido, Carvalho extendió su invitación a los sectores de izquierda del país para que se aparten de la figura del presidente, antes de que comience el periodo electoral para los comicios del 2026.

“Los independientes somos un grupo de congresistas de diferentes partidos y regiones que creemos que el país necesita estabilidad, sensatez, buena administración, que es necesario abrir las puertas de conversación con sectores diferentes, respetar a los contradictores y es urgente que defendamos al país de los populismos de izquierda y de derecha. Y también le diría otra cosa a la gente de izquierda: no dejen que Petro monopolice la izquierda porque les está haciendo un daño bastante grande”, expresó el representante en diálogo con Revista Semana.

El representante aseguró que los progresistas deberán alejarse de la figura de Gustavo Petro antes del 2026 - crédito Canal Congreso Colombia /YouTube

Además, el congresista recalcó que el presidente Gustavo Petro estaría tomando como referencia las actitudes de otros exmandatarios como Álvaro Uribe Vélez, en relación con las críticas a su gestión como mandatario de los colombianos.

“Hace diez años todo el que no fuera uribista era guerrillero, ahora todo el que no sea petrista es fascista, de extrema derecha, porque así funcionan los discursos de los extremos en el país. El presidente Petro se equivoca terriblemente al maltratar a un sector y a congresistas que, como Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza, que incluso lo apoyaron y votaron por él”, mencionó.

Negativa a la Asamblea Nacional Constituyente

Igualmente, el congresista se mostró preocupado ante un eventual trámite de una asamblea nacional constituyente, propuesto por el mandatario nacional, por lo que pidió al Congreso que mantenga su postura independiente ante los proyectos del Gobierno. “Le pido al Congreso que no nos metamos en esta discusión, el momento del país no da para abordar estos temas”, comentó el representante al medio de comunicación.

Adicionalmente, Carvalho señaló que “Colombia atraviesa por un momento de extrema polarización, de un contexto de fortalecimiento de las bandas criminales, y pensando en hacer una constituyente, sabiendo que la Constitución que tenemos hoy en día es la única de toda nuestra historia que fue hecha armónicamente, no con el objetivo de aplastar al uno o al otro”.

Tras su posesión como ministro del Interior, Juan Fernando Cristo abrió la posibilidad de convocar a una constituyente - crédito Presidencia

Frente a la legislatura que comenzó el pasado 20 de julio, Carvalho espera que el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, pueda brindar garantías tanto a los partidos de gobierno como a los declarados en independencia o en oposición.

“El presidente Jaime Raúl Salamanca tiene mucha más capacidad y más carácter que el expresidente Andrés Calle, que hay que recordar que terminó salpicado con todo este tema de corrupción. Sin embargo, es un hecho que es muy cercano al Gobierno, que fue elegido porque era el candidato del Gobierno y que es legítima nuestra preocupación de cómo va a ser esta Presidencia”, respondió.

El congresista fue elegido con el respaldo de los partidos alineados al proyecto Petro - crédito @JaimeRaulSt/X

Finalmente, el representante antioqueño mencionó las dificultades que ha tenido la bancada antioqueña del Congreso, especialmente por el distanciamiento entre el Gobierno de Gustavo Petro con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón.

“Me parece que el presidente Gustavo Petro se equivoca generalmente con Antioquia, al creer que es un departamento rico que no requiere nada, sabiendo que tiene enormes dificultades y enormes afectaciones más alla de Medellín (...) pero también se equivocan nuestros gobernantes, quienes deberían estar concentrándose en gobernar y no en mantener una disputa pública con el presidente”, puntualizó.