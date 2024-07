Rodrigo Londoño criticó a Angélica Lozano tras ser deportada de Venezuela: “Dime con quién andas y te diré quién eres”

Rodrigo Londoño aseguró que las elecciones en Venezuela tendrán garantías democráticas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Colprensa

El 28 de julio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el dictador Nicolás Maduro y el líder opositor Edmundo González se enfrentarán. Varios líderes políticos latinoamericanos buscaron ingresar al país para acompañar el proceso electoral o cumplir un rol como observadores; sin embargo, a algunos se les impidió viajar o fueron expulsados del territorio nacional.

Una de las personas que fue deportada es la senadora colombiana Angélica Lozano, que ahora funge como presidenta de la Comisión Cuarta del Senado de la República. En sus redes sociales compartió un video en el que criticó la falta de información por parte de las autoridades migratorias que la sacaron del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

“Nunca había vivido esto. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiquetía, expulsan a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos, no nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron, que si llegábamos a hacer una llamada nos quitaban el celular”, expuso la congresista en X.

En consecuencia, tanto ella como los ciudadanos a quienes impidieron la entrada al país fueron devueltos a sus lugares de origen en otros vuelos. Lozano tomó un avión a Bogotá, por el cual no pagó. Por eso, en la red social expresó su afinidad con la líder opositora María Corina Machado: “No puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela”, sostuvo.

Sus comentarios sobre lo sucedido y lo que, desde su perspectiva, debería pasar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, llevaron al excombatiente de las extintas Farc y actual presidente del partido político Comunes, Rodrigo Londoño, a pronunciarse en X. El político criticó la solidaridad que expresó Lozano con la oposición venezolana.

“Senadora, respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos son fundamentos demócratas. Otra cosa es solidarizarse con personalidades que han conspirado contra su propia patria y que las autoridades actúen en consecuencia. Dime con quien andas y te diré quien eres (sic)”, aseveró el presidente de Comunes.

Londoño pudo ingresar a Venezuela sin ningún problema, al igual que el expresidente Ernesto Samper Pizano, según informó la senadora de la Alianza Verde. El hecho de que se les permitiera estar presentes en la contienda electoral generó indignación en la congresista, que aseguró que, “tal vez”, los políticos que son afines al régimen de Nicolás Maduro tienen vía libre para entrar a territorio venezolano.

“Senadora, a Venezuela ingresamos cientos de observadores internacionales que tenemos algo en común: Respeto por el proceso electoral, por la democracia y por la voluntad popular”, sostuvo Rodrigo Londoño.

La expulsión de varios políticos y las limitaciones para viajar al país causaron incertidumbre con respecto a la transparencia con la que se adelantarán las elecciones. Pues, la exalcaldesa Claudia López también fue deportada de Venezuela y la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, junto con otros líderes latinoamericanos, fueron sacados de un avión que volaría desde Panamá hacia Venezuela.

Ante la puesta en duda de las garantías democráticas del proceso electoral, el presidente de la colectividad afirmó que fungirá como observador en la contienda y sostuvo que no se permitirán actos de corrupción que afecten los resultados. “Puedo decir que soy testigo de un robusto sistema electoral que garantiza al pueblo expresar su voluntad política sin injerencias externas ni corrupción. Mañana en Venezuela habrá una gran fiesta democrática”, aseguró Rodrigo Londoño.

Sin embargo, políticos colombianos consideran que Maduro podría estar evitando que personas afines a la oposición vigilen las elecciones. “Esto muestra claramente que la dictadura solo quiere rodearse de sus amigotes para el 28 de julio, mientras que, a nosotros, que somos amigos de la democracia que representa @MariaCorinaYA y @EdmundoGU, no tenemos autorización para aterrizar en Caracas”, detalló Marta Lucía Ramírez.

