Ana Karina Soto pidió perdón por incidente con Viena Ruiz al aire en ‘Buen día Colombia’: “Fue un accidente”

Ana Karina Soto explicó el altercado que tuvo con Viena Ruiz en 'Buen día Colombia' - crédito @karylamas/Instagram y @joseluengotop/X

Ana Karina Soto dio la cara a sus seguidores y expuso públicamente las disculpas que le ofreció a su compañera de set Viena Ruiz, luego de protagonizar un encontrón durante el programa de Buen día Colombia.

La presentadora ocañera explicó los hechos ocurridos durante una dinámica del matutino en la que su compañera golpeó fuertemente su nariz causándole un fuerte dolor que la llevó a salir del aire para ser revisada por un médico. “Claramente fue sin intención, pero se pudo evitar”, comentó la también productora de cine.

Tras darse cuenta de la gravedad del incidente, Viena se acercó a Ana Karina para ofrecer disculpas, pero la presentadora no quiso escucharla y salió del estudio sin escuchar la explicación de su colega. Pese a que Soto fue la afectada del choque, en redes sociales recibió críticas por dejar a su compañera con la palabra en la boca, pues estaba realmente molesta y preocupada por el estado de su nariz. “Pensé que me la había partido, aunque no sangré, sentía que me la había roto, obviamente en ese momento lo último que quería era hablar”, mencionó la conductora nacida en Ocaña, Norte de Santander.

Ana Karina Soto mostró conversación que tuvo con Viena Ruiz sobre encontrón en 'Buen día Colombia' - crédito @joseluengotop/X

En cuanto a Viena Ruiz, la presentadora y creadora de contenido sobre estilo aceptó su torpeza y se mostró arrepentida por lo ocurrido. Además de aclarar que el choque fue totalmente accidental. Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para calmar a su compañera.

No obstante, después de haber pasado por la revisión médica en la que le dijeron que su estado era delicado, pero que no tenía fractura, Ana Karina se calmó y le escribió a Viena para que tuvieran su conversación pendiente en la que solucionaron su malentendido.

Según las capturas de pantalla que publicó sobre el chat que tuvo con la conductora paisa, su situación quedó solucionada, pues finalmente Ana Karina aceptó las disculpas de Viena y de paso pidió perdón por su reacción en el momento.

Ana Karina Soto se disculpó con Viena Ruiz luego del encontrón en 'Buen día Colombia' - crédito @joseluengotop/X

“Estábamos jugando triki. Salgo yo a correr a poner mi ficha, Viena sale después detrás mío, como yo estoy de espalda no la veo venir, cuando me volteo me la encuentro de frente. Claramente fue un accidente, lo que yo sentí en ese momento fue que se hubiera podido evitar porque ella se hubiera podido haber hecho o para un lado o para el otro, pero no precisamente justo detrás mío para yo encontrármela de frente”, comenzó diciendo.

Ana Karina Soto y Viena Ruiz hicieron ‘las paces’

La alegría y buena energía que caracteriza al set de Buen Día Colombia se vio interrumpida por la incomodidad que quedó entre las presentadoras Ana Karina Soto y Viena Ruiz al terminar uno de los juegos que hacen en el matutino, el mal ambiente que se sintió luego del encontró hizo que Ana abandonara el programa y los televidentes se volcaran a las redes a opinar sobre lo sucedido.

Ana Karina Soto y Viena Ruiz hicieron 'las paces' tras malentendido en 'Buen Día Colombia' - crédito @karylamas y @vienaruiz/Instagram

El inesperado estrellón que ocurrió en medio del programa que debía continuar debido a que Buen día Colombia se emite en vivo, dejo un incómodo ambiente entre el resto de sus conductores, pues la preocupación de Viena era evidente, ya que tampoco se esperaba que Ana Karina se tomara personal el accidente.

Ana Karina entregó detalles de por qué, en ese instante, no le recibió las disculpas a Viena: “Mi primera reacción fue ‘me partió la nariz, me duele mucho’. Así me sentí, cuando Viena me vino a decir que había sido sin culpa, sin intención, pues en ese momento no quería que me dijeran nada. Ya después tuvimos la oportunidad de hablar. Cuando yo termino el juego, que gracias a Dios no fue fractura, no se me reventó la nariz, no me salió sangre. Después me llevan a que me revisen y la doctora me dijo que era delicado”.

Viena no se ha referido al tema luego de que finalizara el programa ni se ha manifestado en redes a cerca del diálogo posterior que sostuvo con su compañera quien finalmente alzó la bandera de la paz.